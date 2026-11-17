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O meio-campista do Barcelona Rodri apontou o que a equipe de Hansi Flick precisa melhorar para brigar pelos títulos de La Liga e da Liga dos Campeões nesta temporada.

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Em entrevista exclusiva ao jornal "Sport" durante a cerimônia de entrega do Prêmio Valores, em Barcelona, o jogador da seleção espanhola afirmou que o desempenho no início da temporada não garante nada sem regularidade a longo prazo.

Ao comentar os "recentes tropeços" diante do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, Rodri explicou: "A regularidade é o que mais valorizo na equipe, e o início foi impressionante".

No entanto, o jogador de 30 anos insistiu que o vestiário precisa evitar a acomodação e se concentrar em atingir o auge do desempenho nos decisivos meses da primavera, em vez de aceitar o rótulo precoce de "favoritos".

"Teremos que elevar nosso nível e mantê-lo ao longo do tempo para chegar à fase de março e abril com chances nas competições, e realmente precisamos fazer isso se quisermos almejar tudo", declarou.

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Barcelona e a Liga dos Campeões

Ao falar especificamente da principal competição europeia, acrescentou: "Na minha opinião, este clube não vence a Liga dos Campeões há muito tempo, e esse é o objetivo mais urgente e o que mais desejamos. Por isso, não há espaço para favoritismo e, com toda a humildade, teremos que elevar nosso nível".

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No âmbito pessoal, Rodri garantiu que sua recente ausência foi uma medida puramente preventiva e disse esperar voltar aos treinos completos com o grupo dentro de uma semana.

Rodri recebe o Prêmio Valores

Rodri recebeu o Prêmio Valores de 2026 durante a cerimônia anual organizada pelo jornal "Sport", realizada no edifício La Pedrera, que também contou com a presença de diversas personalidades do esporte.

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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, deveria comparecer à cerimônia para receber seu prêmio, mas justificou a ausência por estar resfriado, enquanto o jogador falou sobre seu momento pessoal.

"Agora aproveito muito mais. Depois da lesão grave que sofri, e com o passar dos anos, já que a gente fica mais velho, sinto que aproveito melhor os momentos, como aconteceu durante a última Copa do Mundo", disse Rodri.

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Rodri recebeu o prêmio em nome da seleção espanhola, mas explicou que prefere descrevê-la como uma equipe: "Prefiro chamá-la de equipe, porque é isso que realmente representamos".

"Nos momentos difíceis, isso fica ainda mais evidente. Somos um grupo, quase uma família muito unida, e mesmo que tenhamos perdido ontem, a sequência de vitórias que conquistamos e que se transformou em recorde reflete o trabalho que fazemos com Luis de la Fuente", acrescentou.

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Uma carreira cheia de desafios

A trajetória de Rodri não foi livre de desafios. Apesar do grande prestígio alcançado pelo meio-campista espanhol no futebol europeu, a grave lesão sofrida em setembro de 2024 representou um dos momentos mais difíceis de sua carreira profissional, já que ele foi obrigado a ficar longe dos gramados por um longo período, em um duro golpe para seu clube, o Manchester City, e para a seleção espanhola.

A lesão, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, encerrou sua temporada pela equipe inglesa, da qual ele era um dos jogadores mais destacados e influentes no estilo de jogo.

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A perda de seu futebol não estava ligada apenas às suas qualidades defensivas, mas se estendia ao seu papel na construção das jogadas e no controle do ritmo das partidas, além de sua capacidade de dar aos companheiros o equilíbrio necessário entre os setores.

Apesar da dificuldade daquela fase, Rodri conseguiu recuperar gradualmente seu espaço, aproveitando sua grande experiência e sua capacidade de leitura de jogo, características que fizeram dele um dos principais meio-campistas do mundo.

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Ele também já havia levado a seleção espanhola ao título da Eurocopa de 2024 e, no mesmo ano, conquistou a Bola de Ouro, superando um grupo dos maiores astros do futebol, coroando uma carreira excepcional.