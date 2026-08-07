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Rodri abre as portas do Manchester City para jogador do Barcelona!

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Quem é ele?

O Barcelona se prepara para promover mudanças profundas em seu meio-campo após a contratação do craque espanhol Rodri, o que abre as portas para a saída de vários nomes, com destaque para o jovem meio-campista Toni Marquês, de 19 anos.

Negociações sérias

A diretoria do clube catalão deseja abrir caminho para a saída do jogador, mantendo a cláusula de recompra para garantir seu retorno no futuro caso ele se destaque.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Marquês analisa atualmente um conjunto de ofertas tentadoras que chegaram de renomados clubes europeus.

City planeja negociação de longo prazo

O Manchester City lidera a lista dos interessados, com os Citizens buscando contratar Marquês como um investimento promissor a longo prazo.

O plano apresentado pela equipe inglesa inclui contratá-lo e depois emprestá-lo ao Girona da Espanha, parceiro estratégico do grupo City, com o objetivo de lhe proporcionar mais experiência e participações no Campeonato Espanhol.

Sporting Braga, a opção mais insistente

Mas a maior pressão vem do Sporting Braga de Portugal, que conta atualmente com Pau Víctor, ex-zagueiro do Barcelona, que expressou sua enorme satisfação com sua experiência em Portugal.

Quem lidera o interesse por Marquês é o treinador Carlos Vicens, que trabalhou anteriormente na academia do Manchester City, conhecido por sua grande confiança nos jovens talentos e por lhes conceder oportunidades reais de aparecer, o que faz do Braga um destino ideal para a evolução de Marquês.

Interesse alemão

O Borussia Dortmund da Alemanha não demorou a manifestar seu sério interesse pelo jovem jogador catalão.

O clube alemão se beneficia de sua sólida relação com o Barcelona, que se fortaleceu recentemente após a conclusão de várias negociações 

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