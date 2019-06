Rodolfo é flagrado no antidoping em partida do Fluminense na Copa Sul-Americana

Exame de Rodolfo detectou indício de uso de cocaína; jogador recorrerá da punição mas não pedirá contraprova

O recebeu uma notícia preocupante na manhã dessa terça-feira (25). O goleiro Rodolfo foi flagrado no exame antidoping por suspeita de uso de cocaína na partida contra o , no dia 23 de maio, pela .

O teste, feito pela equipe de controle de dopagem da Conmebol, teve o resultado divulgado recentemente. Na ocasião, o venceu o jogo por 4 a 1 pela ida da segunda fase.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Como determina o regulamento, o jogador será suspenso preventivamente até que haja um parecer definitivo. Vale lembrar que Rodolfo é reincidente do caso, pois foi suspenso por dois anos em 2012 pelo mesmo problema quando atuava no Paranaense.

Em nota, o Fluminense garante que o goleiro não pedirá a contraprova do exame e que recorrerá da punição conforme orientação do departamento jurídico do clube. Confira a nota completa.

"O Fluminense Football Club informa que o goleiro Rodolfo Alves de Melo foi flagrado no exame antidoping após a partida Fluminense x Atlético Nacional (COL), pela Sul-Americana, realizada em 23 de maio de 2019 no Maracanã. O clube e o atleta já realizaram uma reunião e uma petição foi apresentada à Conmebol, onde o jogador abriu mão da contraprova se colocando suspenso voluntariamente, para se dedicar exclusivamente à sua defesa. O Fluminense já colocou seu Departamento Jurídico à disposição do jogador que, por norma legal, teve o contrato de trabalho suspenso. A instituição dará todo apoio ao atleta".