Rodízio de Vítor Pereira no Corinthians completa 10 jogos com alto aproveitamento; veja números e quem mais jogou

Desde que foi eliminado para o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians passou a ter um rodízio em seu elenco. A estratégia utilizada por Vítor Pereira visa manter os jogadores em melhor condição física para as partidas, além de girar o elenco e dar oportunidade para todos os atletas, e o Timão passou a não ter um time titular definido.

Até aqui, foram dez jogos com o rodízio implantado, e o time conseguiu somar 20 dos 30 pontos disputados no período, que contou com jogos de três diferentes campeonatos: Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Sendo assim, são 66,6% de aproveitamento dos pontos conquistados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com as mudanças de Vítor Pereira, o Corinthians tem seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Com os bons resultados, o Timão lidera o Campeonato Brasileiro e o seu grupo da Libertadores, além de precisar de uma simples vitória na Neo Química Arena para eliminar a Portuguesa-RJ e chegar às oitavas da Copa do Brasil.

O rodízio é tão grande que, nessas dez partidas, o treinador português escalou 30 jogadores. Desse montante, apenas um jogador, Du Queiroz, esteve presente em todas. O volante jogou sete vezes como titular e saiu do banco em três oportunidades.

Mais artigos abaixo

Quem segue a fila é a dupla Maycon e Willian, com nove participações. O volante, porém, foi titular em uma oportunidade a mais que o meia: sete contra seis. Depois da dupla, um empate quádruplo: Cássio, Raul, João Victor e Renato Augusto, que estiveram em campo em oito oportunidades, com apenas o arqueiro jogando todas como titular.

Lucas Piton, Róger Guedes, Jô e Mosquito entraram em campo sete vezes; Gil, Paulinho, Giuliano e Adson, seis; Rafael Ramos e Júnior Moraes, cinco; Fagner e Fábio Santos, quatro; Bruno Melo, Cantillo, Roni e Giovane, três; João Pedro, duas; Matheus Donelli, Ivan, Robson Bambu, Robert Renan, Xavier e Wesley, uma.

Ranking dos jogadores com mais partidas

10 partidas

Du Queiroz (7 titular e 3 do banco de reservas)

9 partidas

Maycon (7 titular e 2 do banco de reservas)

Willian (6 titular e 3 do banco de reservas)

8 partidas

Cássio (8 titular)

Raul (7 titular e 1 do banco de reservas)

João Victor (7 titular e 1 do banco de reservas)

Renato Augusto (6 titular e 2 do banco de reservas)

7 partidas

Lucas Piton (4 titular e 3 do banco de reservas)

Róger Guedes (5 titular e 2 do banco de reservas

Jô (5 titular e 2 do banco de reservas)

Gustavo Mosquito (2 titular e 5 do banco de reservas)

6 partidas

Gil (5 titular e 1 do banco de reservas)

Paulinho (5 titular e 1 do banco de reservas)

Giuliano (2 titular e 4 do banco de reservas)

Adson (4 titular e 2 do banco de reservas)

5 partidas

Rafael Ramos (4 titular e 1 do banco de reservas)

Júnior Moraes (3 titular e 2 do banco de reservas)

4 partidas

Fagner (4 titular)

Fábio Santos (4 titular)

3 partidas

Bruno Melo (2 titular e 1 do banco de reservas)

Cantillo (1 titular e 2 do banco de reservas)

Roni (1 titular e 2 do banco de reservas)

Giovane (3 do banco de reservas)

2 partidas

João Pedro (2 titular)

1 partida

Matheus Donelli (1 titular)

Ivan (1 titular)

Robson Bambu (1 do banco de reservas)

Robert Renan (1 titular)

Xavier (1 titular)

Wesley (1 do banco de reservas)

Jogos e as escalações do Corinthians no rodízio de Vítor Pereira