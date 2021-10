Rodgers, Rafa Benítez, Zidane... as tentativas do Newcastle para fechar com novo técnico

O novo milionário do pedaço quer um comandante de luxo para comandar o projeto

O Newcastle segue dando os seus primeiros passos para se tornar a próxima grande potência do futebol europeu.

E a primeira etapa, ao menos para os novos donos do clube inglês, parece ser garantir a chegada de um grande treinador. Vários nomes estão na mira, mas alguns se destacam.

Como esperado, nada de economizar para o Newcastle: segundo o jornal Mirror, um dos mais tradicionais do Reino Unido, as primeiras tentativas dos Magpies foram com Brendan Rodgers, do Leicester City, Rafa Benítez, do Everton, e Zinedine Zidane, ex-Real Madrid.

O clube, porém, foi recusado pelos três técnicos. Ainda assim, busca um substituto para Steve Bruce, atual treinador do "velho Newcastle" de Mike Ashley, antigo dono da equipe.

A lista de nomes ainda é extensa e conta com outros "medalhões". Entre eles, se destaca a figura de Antonio Conte, sem emprego desde que decidiu por deixar a Inter de Milão, no começo da temporada.

Outros técnicos que estariam na mira do Newcastle seriam Steven Gerrard, Paulo Fonseca, Roberto Martínez, Frank Lampard, Lucien Favre, Eddie Howe e Graham Potter.

Antes de qualquer coisa, porém, a equipe precisa começar a vencer na Premier League: atualmente, o clube está na 19ª colocação, na zona de rebaixamento no Campeonato Inglês. Tudo indica, porém, que terminará a temporada de maneira bem diferente. A começar, pelo treinador.