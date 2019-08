Rodgers confirma acordo entre Leicester e United por Maguire

O treinador dos Foxes já falou em tom de despedida em relação ao zagueiro

Após a vitória por 2 a 1 sobre a , em amistoso realizado nesta sexta-feira (02), que não contou com a presença do defensor, Rodgers disse que e chegaram a um acordo por Maguire, que agora precisa apenas passar por exames médicos e acertar seus tempos com os Red Devils para completar a negociação.

“Houve contato entre os dois clubes, e um valor já foi acertado”, disse o norte-irlandês. “Agora Harry terá a oportunidade de conversar com eles, para ver se ele consegue chegar a um acordo”.

“Provavelmente, depois deste final de semana saberemos mais, mas está claro que os dois times estão conversando e acertaram um valor”, finalizou.

Para contar com o jogador da seleção inglesa, o Manchester United desembolsou 87 milhões de euros. É o maior valor já pago por um jogador de defesa, superando os 85,5 milhões pagos pela por De Ligt.