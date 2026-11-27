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O norte-irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadsiah, admitiu que alertou seus jogadores sobre alguns pontos durante o duelo contra o Al-Fayha, pela Saudi Pro League, por causa do clássico contra o Al-Nassr na próxima rodada.

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O Al-Qadsiah venceu o Al-Fayha, que jogava como visitante, por 2 a 0, na partida disputada nesta sexta-feira , no estádio do Al-Ettifaq, em Dammam, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Em entrevista coletiva após a partida, com declarações reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", Rodgers afirmou: "Conquistamos uma vitória importante. Jogamos na última terça-feira fora do Reino, e hoje jogamos de novo".

E acrescentou: "Precisávamos nos recuperar rapidamente e também ter paciência, e foi o que aconteceu. Fomos pacientes até marcar, ampliamos a vantagem com o segundo gol e garantimos a vitória".

O empate sem gols dominou a partida durante 70 minutos, e o Al-Qadsiah esteve perto de tropeçar, sem conseguir chegar ao gol do Al-Fayha.

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No entanto, o ponta saudita Turki Al-Ammar acabou com a resistência do Al-Fayha aos 71 minutos, quando recebeu a bola na entrada da área e soltou uma bomba de pé direito para o fundo da rede.

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Da mesma forma e do mesmo ângulo, o lateral-direito Mohammed Abu Al-Shamat marcou o segundo gol do Al-Qadsiah aos 88 minutos, ao finalizar de pé esquerdo da entrada da área e mandar a bola para as redes do Al-Fayha.

O treinador irlandês prosseguiu: "Temos qualidade no elenco, e isso nos permite seguir em frente e suportar todas as situações de pressão. Temos uma boa base de jogadores e reservas de nível que nos dão condições de continuar somando pontos".

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Rodgers também falou sobre o próximo jogo, contra o Al-Nassr, marcado para a próxima sexta-feira, no Al-Awwal Park, na capital saudita, Riad, pela 14ª rodada da Saudi Pro League.

Sobre a partida, Rodgers disse: "Temos tempo suficiente para assistir aos últimos jogos nossos e deles (Al-Nassr), estudar os pontos fracos e fortes e decidir como vamos trabalhar para essa partida".

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O técnico do Al-Qadsiah também comentou a escalação do espanhol Nacho Fernández, de Mohammed Abu Al-Shamat e de Musab Al-Juwayr contra o Al-Fayha, mesmo com os três pendurados e sob risco de desfalcar o time contra o Al-Nassr em caso de cartão amarelo.

Ele explicou: "Avisamos os jogadores sobre a necessidade de manter a concentração e não receber cartões. São jogadores de alta qualidade, capazes de controlar a situação com a experiência que têm".

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E detalhou: "Abu Al-Shamat ainda teve a felicidade de marcar, Nacho é um jogador experiente e de grande valor, e o mesmo vale para o Musab, que esteve sólido e conseguiu dar o seu melhor até ser substituído".

O treinador irlandês encerrou a entrevista comentando notícias que revelaram um estudo para aumentar o número de jogadores estrangeiros na Saudi Pro League a partir da próxima temporada.

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Sobre o assunto, Rodgers declarou: "Tenho jogadores sauditas de alto nível e fico feliz em contar com eles. Os melhores certamente vão continuar".

E ponderou: "Não houve nenhuma decisão oficial sobre o aumento do número de estrangeiros. Ainda assim, no Campeonato Inglês há 80% de jogadores estrangeiros e, mesmo assim, os bons jogadores ingleses atuam ou jogam no exterior, a seleção deles também é forte, e há talentos e estrelas".

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E concluiu: "Mas, como eu disse, os melhores jogadores sauditas continuarão sendo opção de titular em qualquer circunstância".

Vale lembrar que a vitória sobre o Al-Fayha colocou o Al-Qadsiah provisoriamente na liderança do Campeonato Saudita, com 31 pontos, um à frente do Al-Hilal, que tem dois jogos a menos.

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O Al-Hilal pode retomar a liderança neste sábado, caso vença o Al-Ettifaq, como visitante, em Dammam, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

O Al-Nassr também pode igualar a pontuação do time da Província Oriental, caso vença o Al-Hazm neste sábado, no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela 13ª rodada da competição.

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Se isso acontecer, o próximo jogo promete pegar fogo, já que enfrentar o Al-Qadsiah representa um pesadelo para a torcida do Al-Nassr: o time da Província Oriental venceu o rival da capital nos dois jogos da temporada passada da Saudi Pro League, no turno e no returno, embora o Al-Nassr tenha conquistado o título depois disso, encerrando um jejum de 7 anos.