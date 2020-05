Robozinho? Vinícius Jr. segue exemplo de Cristiano Ronaldo em treinos e alimentação

Receita usada por CR7 é seguida pelo jovem ex-Flamengo, que espera se tornar um dos grandes jogadores do Real Madrid e do mundo

Enquanto o futebol não retorna na maioria dos países, os atletas seguem fazendo seus trabalhos físicos individuais para manter a forma. Porém, para um jogador em especial, esse período está sendo importante para evoluir fisicamente: Vinicius Jr., do . E a inspiração vem justamente de Cristiano Ronaldo, um dos maiores ídolos da história merengue.

Durante o período de confinamento, os parceiros do brasileiro são uma cozinheira e um personal trainer. A primeira é responsável por cuidar da nova dieta do jogador, muito mais regrada e equilibrada, e o segundo, Tiago Lobo, está cuidando de perto da preparação física do atacante, para torná-lo ainda mais rápido e forte.

A receita inspirada em Cristiano Ronaldo está sendo usada para fazer com que Vinicius Jr. suba de patamar e se torne um dos grandes craques do futebol mundial. Para isso, o jogador certamente tem que melhorar sua pontaria para o gol, mas até que isso possa ser trabalhado dentro de campo, ele prepara seu corpo e sua mente para evoluir no esporte.

Tiago Lobo está com Vinicius há cerca de seis meses. Um dos profissionais mais conceituados em sua área no , ele trabalhava no e foi com Gabigol para a , até ser convencido pelo atacante merengue a seguir para a .

A parceria começou quando o camisa 28 machucou o tornozelo em partida contra o . Na época, o objetivo inicial era apenas acelerar a recuperação do jogador para a disputa da . Vinicius se recuperou a tempo, mas os poucos minutos em campo no time de Zidane o tiraram da lista de convocação de Tite.

Então, o trabalho com Tiago se tornou diário, até que se intensificou ainda mais durante a quarentena. Com mais dedicação na dieta e nos treinos, o atacante ganhou força, mas sem aumentar de peso excessivamente. E assim segue a risca a receita de Cristiano Ronaldo: perder peso, ganhar massa muscular e diminuir o índice de gordura.

Vinicius tem uma academia completa instalada em sua casa, que vem crescendo desde a chegada de Tiago. E ao longo das últimas semanas, com a necessidade de seguir treinando forte longe do CT do Real Madrid, o investimento se tornou ainda mais importante.

Mas assim como os demais jogadores, Vinicius aguarda ansiosamente o retorno de La Liga. O Real Madrid retomou os treinamentos nesta segunda-feira (11), após cerca de dois meses de paralisação.