“Robinho transformou seu porão em boate”, revela ex-promessa do Real

Drenthe chegou com grande expectativa ao Bernabéu e depois chegou a abandonar a carreira para ser DJ

O holandês Royston Drenthe chegou ao , em 2007, cheio de expectativas. Então com 17 anos, o meio-campista que pertencia ao era tido como um dos jovens mais promissores do continente, e a equipe espanhola desembolsou € 17 milhões para contratá-lo. O fracasso não poderia ter sido maior, inclusive com o jogador até mesmo chegando a encerrar a carreira para se aventurar como DJ. Mas ele guarda boas memórias da época no Bernabéu, especialmente da amizade construída com Robinho.

Em entrevista concedida para a Four Four Two, o hoje jogador do Sparta de Roterdã, agora com 32 anos, revelou alguns detalhes ainda desconhecidos sobre a sua passagem pelo Real Madrid. Uma delas foi de que Robinho havia construído uma verdadeira boate no porão de sua própria casa.

“Eu me senti em casa imediatamente. Todos me deram as calorosas boas-vindas. Guti foi incrível comigo, era ‘o cara’ no Madrid, uma lenda. Criei um bom relacionamento com Robinho pouco tempo depois da minha chegada. Às vezes, ia a sua casa, onde tinha transformado o seu porão em uma miniboate”, afirmou.

Drenthe passou três temporadas no Real Madrid, sendo a primeira de todas a que mais teve destaque (três de seus quatro gols marcados foram no ano de estreia). Ainda teve passagens por Hércules [ ], [ ] e outros clubes antes de decidir, em 2017, apostar na carreira como DJ após um período no futebol árabe.

De volta à cidade de Roterdã, onde iniciou a carreira pelo Feyenoord, Drenthe não virou o que todos esperavam... mas ao menos voltou a sentir prazer em jogar bola: disputou 32 jogos e fez cinco gols (um recorde em sua carreira) no caminho que levou o Sparta de volta à primeira divisão.