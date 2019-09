Robinho jogou (e perdeu) na Liga dos Campeões deste ano e sofre no Turco

Com 48 jogos na competição, o brasileiro nunca passou das quartas de final do campeonato europeu

Depois de cinco temporadas, Robinho voltou a disputar a Liga dos Campeões. Mas ele já se despediu. Foram duas derrotas em duas partidas disputadas pelo Istanbul na última fase de qualificação. O time foi eliminado pelo Olympiacos e, como consequência, foi para a (está no grupo J, o mesmo da ).

Robinho foi titular nos dois jogos contra o time grego. Na partida de ida, jogou os 90 minutos como ponta esquerda, mas não conseguiu evitar o placar de 1 a 0 jogando em casa.

Na volta, precisando do resultado, o treinador Okan Buruk escalou o brasileiro como segundo atacante. Mas o desempenho do ex-jogador do e Atlético Mineiro não agradou e ele foi substituído no intervalo.

A última vez que que Robinho jogou a Liga dos Campeões e foi na temporada 2013/14, quando ainda defendia o . Naquela oportunidade, ele jogou por apenas 4 minutos na fase qualificatória, mas participou de seis jogos do time ao longo da competição.

O Milan enfrentou adversários complicados na fase de grupos daquele ano: , e . Mas o time se classificou para as oitavas de final. Inclusive, Robinho marcou seu último gol (com assistência de Kaká) na Liga dos Campeões no jogo entre Milan e Barcelona, no San Siro.

O Milan foi eliminado nas oitavas de final para o com duas derrotas (1 a 0 e 4 a 1).

A melhor participação de Robinho no torneio continental, em oito edições disputadas, foi em 2011/12, quando o Milan foi eliminado nas quartas de final pelo Barcelona. Ele marcou três gols naquela edição, dois contra o .

Ao todo, Robinho tem 48 jogos na Liga dos Campeões, com 9 gols e 8 assistências. Além do Basaksehir e do Milan, Robinho disputou o campeonato pelo . O não se classificou para a Liga quando ele jogou pelos citizens.

No desta temporada, o Istanbul Basaksehir já fez quatro jogos. Robinho participou de dois deles, ambos como titular. Mas o time só venceu uma partida e está perto da zona de rebaixamento.