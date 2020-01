Robinho é exceção: Brasil levou poucos jogadores do Pré-Olímpico para a Copa do Mundo

Levando em consideração as duas últimas edições, apenas oito atletas foram para o Mundial após disputarem o torneio

O Brasil iniciou a disputa do Pré-Olímpico na Colômbia na noite do domingo, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Peru. Em busca da vaga nos Jogos de Tóquio, os garotos sonham, é claro, com também defender a Seleção principal no futuro e, no que depender do retrospecto recente, têm boa chance de conseguir o feito.

Levando em consideração as duas últimas edições do torneio, no , em 2000, e no , em 2004, quase 1/4 dos atletas convocados acabou disputando uma pela Seleção. Ao todo, foram oito atletas de um total de 38 que estiveram presentes em um Mundial com o país depois de jogar o classificatório para as .

Na turma de 2000, que conseguiu a vaga animando a torcida presente aos duelos em , os dois que conseguiram chegar à Copa do Mundo foram o zagueiro Cris, convocado para o grupo em 2006, e o meia Ronaldinho Gaúcho, chamado para 2002 e 2006. O craque, aliás, é o único desses a ter sido eleito melhor jogador do mundo (em duas oportunidades, 2004 e 2005).

Já em 2004, que decepcionou ao perder a vaga para Atenas com uma derrota por 1 a 0 para o , seis dos 19 atletas convocados conseguiram estar presentes em uma Copa com o Brasil. Foram eles o goleiro Gomes (2010), o lateral direito Maicon (2010 e 2014), o lateral esquerdo Maxwell (2014), o meia Elano (2010), e os atacantes Robinho (2006 e 2010) e Nilmar (2010).

O número poderia ser ainda maior se a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tivesse conseguido ganhar uma "queda de braço" com o para convocar Kaká. O técnico Ricardo Gomes esperou até o último momento pelo ex-são-paulino, mas os italianos, em meio à briga pelo título nacional, não liberaram o futuro melhor do mundo (2007).

Em termos de atletas convocados para a Seleção principal, o número é ainda mais animador para os convocados de André Jardine: 20 dos 38 presentes nos dois torneios foram chamados ao menos uma vez para o time principal.

Nesse caso, a distribuição é mais equilibrada: nove atletas de 2000 e 11 de 2004 chegaram a esse patamar, que não foi atingido por nenhum dos que disputam o atual Pré-Olímpico até agora.

Vale lembrar que o número leva em conta atletas chamados apenas em convocações com todos os jogadores à disposição. A de 1999 e a de 2003, ambas utilizadas como preparação para o time olímpico, não entram na conta.

Veja as listas dos jogadores convocados em 2000 e 2004

Seleção brasileira - elenco do Pré-Olímpico 2000

Jogador Convocado para a seleção principal? Convocado para Copa do Mundo? Silvio Luiz Não Não Fábio Costa Sim Não Mancini Sim Não Álvaro Não Não Fábio Bilica Não Não Cris Sim Sim Luiz Alberto Não Não Fábio Aurélio Não Não Athirson Não Não Mozart Não Não Fabiano Costa Não Não Baiano Não Não Marcos Paulo Sim Não Alex Sim Não Adriano Sim Não Fabio Junior Sim Não Ronaldinho Sim Sim Lucas Não Não Warley Sim Não

Seleção brasileira - elenco do Pré-Olímpico 2004