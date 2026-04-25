Robin van Persie traz notícias surpreendentes sobre o futuro de Raheem Sterling no Feyenoord: “Falei com ele esta manhã e…”

Robin van Persie está, até o momento, muito satisfeito com a parceria com Raheem Sterling no Feyenoord, conforme afirmou na coletiva de imprensa antes do confronto pelo campeonato contra o FC Groningen. No início desta semana, o jornal Algemeen Dagblad noticiou que, internamente no Feyenoord, já havia sido decidido não renovar com Sterling após esta temporada, mas o técnico nega isso.

“Para mim, Sterling é um jogador e conversei longamente com ele ainda esta manhã”, respondeu Van Persie à pergunta se já gostaria de tirar uma conclusão sobre o inglês. “Foi uma conversa positiva, na qual analisamos os últimos jogos e treinos.”

“Expliquei mais uma vez como o vejo como jogador e como pessoa, e principalmente quanto ao seu papel no Feyenoord. Além disso, perguntei a ele como ele mesmo vê isso. Foi uma conversa agradável com ele”, assegura Van Persie.

“Abordo Raheem como jogador e o julgamento final sobre ele cabe a outros”, diz o técnico, referindo-se à decisão de continuar ou não com Sterling após esta temporada. “Com ele, tenho simplesmente um processo como tenho com qualquer jogador. Trabalho bem com ele todos os dias”

O repórter da ESPN, Pascal Kamperman, afirma então que Sterling acabou sendo uma grande decepção. “Você não acha isso?”, pergunta ele a Van Persie. “Mais uma vez, isso é algo entre mim e Raheem.”

Mikos Gouka informou no início desta semana, em nome do AD, que o Feyenoord já havia tomado uma decisão sobre Sterling. O clube teria chegado à conclusão de que é melhor para todas as partes encerrar a parceria após esta temporada. Van Persie nega essa notícia.

“Vamos tomar essa decisão mais para o final da temporada”, diz ele. “Acho que o Raheem está cada vez mais em forma e jogando melhor. Vejo isso nos treinos e em alguns momentos durante as partidas. Ele está melhorando, mas é um processo que vai se estender até o final da temporada e, portanto, tomaremos essa decisão mais tarde.”