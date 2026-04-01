Robin van Persie recebe ótimas notícias no Feyenoord logo após a pausa para os jogos internacionais

Anis Hadj Moussa voltou aos treinos do Feyenoord nesta quarta-feira. O ala argelino chegou a treinar com o grupo, o que parece ser uma boa notícia na preparação para o confronto fora de casa contra o FC Volendam.

O Feyenoord treinou abertamente na quarta-feira, o que fez com que o retorno de Hadj Moussa não fosse mais segredo. Na semana passada, soube-se que o craque havia deixado o campo de treinamento da Argélia

A Federação Argelina de Futebol confirmou que o jogador do Feyenoord não estava em condições físicas para entrar em campo durante a janela de jogos internacionais. O canhoto havia sofrido uma lesão na virilha durante o clássico entre Feyenoord e Ajax (1 a 1).

O Feyenoord, portanto, mandou Hadj Moussa voltar mais cedo para Roterdã, onde ele trabalhou em sua recuperação. Parece que o ponta estará apto para jogar contra o Volendam.

O artilheiro Ayase Ueda entrou em campo na noite de terça-feira com o Japão contra a Inglaterra. O adversário da Holanda na Copa do Mundo conquistou uma bela vitória fora de casa por 0 a 1.

No entanto, o Feyenoord aguardará ansiosamente para ver em que condições Leo Sauer retorna da Eslováquia. O jovem talento se lesionou na semana passada.

É provável que o Feyenoord comece contra o Volendam com um ataque formado por Hadj Moussa, Ueda e Raheem Sterling.