Robin van Persie não altera escalação na busca por vaga na Liga dos Campeões

O Feyenoord luta pelo segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie e, por isso, quer conquistar os três pontos na visita ao Fortuna Sittard. Robin van Persie já divulgou a escalação do time de Roterdã para o confronto, que começa às 14h30.

Van Persie mantém a formação que venceu por 3 a 1 o FC Groningen na semana passada. Isso significa que Timon Wellenreuther estará no gol e Mats Deijl (direita) e Jordan Bos (esquerda) atuarão nas laterais da defesa. Gernot Trauner volta a ser titular, com Tsuyoshi Watanabe como seu parceiro na zaga.

Parecia que Givairo Read seria titular, mas Van Persie não quer arriscar com o jovem lateral e, por isso, opta por Deijl. 

Thijs Kraaijeveld volta ao meio-campo devido à ausência de Jakub Moder. Oussama Targhalline e Luciano Valente completam o trio de meio-campistas do segundo colocado de Roterdã.

Tobias van den Elshout recebe mais uma vez a oportunidade de Van Persie para provar seu valor na posição de ponta esquerda. Anis Hadj Moussa ocupa a lateral direita em Sittard e Ayase Ueda é o líder do ataque do time de Roterdã.

Os rotterdames viram o NEC (1 a 1) e o Ajax (2 a 2) não vencerem no sábado à noite e têm agora a oportunidade perfeita para consolidar a segunda colocação.

Escalação do Fortuna Sittard: Branderhorst; Hubner, Marquez, Kasanwirjo, Dahlhaus; Van Ottele, Brittijn, Duivestijn; Ihattaren, Sierhuis, Limnios. 

Escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.

