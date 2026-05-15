Robin van Persie deixa de lado a relação conturbada e dá uma nova chance ao jogador emprestado pelo Feyenoord na próxima temporada

O Feyenoord emprestou onze jogadores nesta temporada. Robin van Persie revelou ter tido uma relação difícil com três deles. Trata-se de Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki e Calvin Stengs. Na coletiva de imprensa antes do jogo PEC – Feyenoord, Van Persie informou que, pelo menos, um dos jogadores emprestados que retornam terá uma chance.

Stengs foi rebaixado com o Pisa da Série A. O meio-campista teve uma temporada decepcionante, marcada por muitas lesões, o que levou os italianos a não exercerem a opção de compra de seis milhões de euros. Zerrouki foi emprestado ao FC Twente e não escondeu que gostaria de permanecer no clube.

O Feyenoord e Van Persie decidirão agora sobre o futuro de vários jogadores do Feyenoord com contrato prestes a expirar ou de jogadores que retornam após um período de empréstimo. “Decidiremos juntos sobre, por exemplo, Gernot Trauner e Raheem Sterling. Portanto, tenho que aguardar a decisão da diretoria. No caso de Zechiël, a situação é um pouco diferente.”

Zechiël está emprestado ao FC Utrecht nesta temporada e ainda tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028. “Ele é um jogador do Feyenoord que teve um bom desempenho. Todos concordam com isso. Zechiël terá sua chance na pré-temporada”, conta Van Persie.

Em março, Zechiël ainda afirmou não ter tido contato com o Feyenoord. Isso vai mudar em breve. “Em breve vou me reunir com ele para analisar a temporada e ver como ele mesmo a viveu. Pessoalmente, e todos concordam comigo, acho que ele merece essa chance”, afirma o ex-jogador.

O técnico de Roterdã está muito satisfeito com a evolução de Zechiël na cidade de Utrecht. “É uma história muito positiva. Na verdade, você espera que alguém se saia tão bem durante um período de empréstimo”, conclui Van Persie.

Zechiël está tendo uma excelente temporada. Na Vriendenloterij Eredivisie, ele já marcou oito gols e deu cinco assistências. Contra o RTV Utrecht, ele afirmou que um retorno ao Feyenoord não o assustaria. “No topo, sempre há concorrência.”