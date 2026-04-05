Robin van Persie dá a um jogador do Feyenoord a quarta vaga de titular na Eredivisie

O Feyenoord enfrenta o FC Volendam neste domingo, numa tentativa de defender o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie. O técnico Robin van Persie já divulgou a escalação para o confronto na vila de pescadores.

O técnico não poderá contar com Anel Ahmedhodzic no domingo à tarde. O bósnio está fora da lista de convocados e, portanto, Thijs Kraaijeveld será o titular no centro da defesa ao lado de Tsuyoshi Watanabe.

Jordan Lotomba impressionou no Clássico contra o Ajax, mas terá que se contentar novamente com um papel de reserva em Volendam. Mats Deijl, suspenso para aquela partida, assume sua vaga na equipe titular.

Jordan Bos, que teve uma excelente fase de jogos internacionais com a Austrália, começa na lateral esquerda da defesa. Timon Wellenreuther defende o gol.

Luciano Valente, Oussama Targhalline e Jakub Moder passaram ilesos pela fase de jogos internacionais e são os peças-chave no meio-campo de três do Feyenoord. In-beom Hwang ainda não está em forma o suficiente para fazer parte da escalação.

Gonçalo Borges começa na ponta direita do ataque; Anis Hadj Moussa está completamente fora da partida em Volendam devido a uma lesão. O português foi titular apenas três vezes nesta temporada da Eredivisie. Ayase Ueda é o atacante mais recuado na equipe de Van Persie, com Raheem Sterling recebendo novamente uma chance na ponta esquerda.

No banco de reservas do Feyenoord, estão também Ilai Grootfaam (16) e Jivayno Zinhagel (16). Os dois grandes talentos podem, assim, fazer sua estreia no domingo pelo time de Roterdã.

Escalação do FC Volendam: a ser anunciada

Escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.