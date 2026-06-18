Robertson: Hakimi é o melhor lateral-direito do mundo... e todos os jogadores do Marrocos são perigosos

O capitão da seleção escocesa, Andy Robertson, destacou a dificuldade de enfrentar o Marrocos na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Gillette, considerando que será um grande desafio.

Robertson afirmou, na coletiva de imprensa prévia à partida marcada para a noite de amanhã, sexta-feira (horário da costa leste dos Estados Unidos): “O Marrocos será tão difícil quanto o Brasil. Conhecemos bem a força deles e precisaremos dar o nosso melhor para alcançar o resultado desejado”.

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E, em declarações divulgadas pelo jornal escocês “Herald”, o ex-jogador do Liverpool falou sobre a ambição de avançar para a próxima fase: “Tentamos não pensar muito nisso, porque temos desafios muito difíceis pela frente. Mas não acho que nenhum dos jogadores ou da comissão técnica tenha evitado esse assunto. Queremos ser o primeiro time a conseguir isso para o nosso país, e essa é uma sensação maravilhosa.”

E continuou: “Sabemos o quanto isso é difícil. Enfrentamos agora uma das melhores seleções do mundo (Marrocos), mas acreditamos que podemos tornar qualquer partida difícil. Se conseguirmos fazer isso e dermos o nosso melhor, acredito que podemos alcançar o que queremos”.

“O melhor lateral-direito”

Sobre Ashraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain e da seleção marroquina, Robertson disse: “Não consigo elogiá-lo o suficiente. Tenho grande admiração por ele e por tudo o que está fazendo atualmente. Por isso, será uma tarefa difícil (enfrentá-lo). Que jogador incrível! Acho que ele é o melhor lateral-direito do mundo, junto com Nuno Mendes, que joga do outro lado no Paris Saint-Germain.”

E acrescentou: “Nós (o Liverpool) jogamos contra eles duas vezes nos últimos dois anos, na Liga dos Campeões, e ambas as partidas foram espetaculares; é um prazer assisti-las. Todo mundo gosta de ver Hakimi jogar, a liberdade com que ele joga, a maneira como ele aparece na sua área num instante e, no momento seguinte, já está de volta defendendo a sua própria área. Por isso, tenho grande admiração por tudo o que ele faz... Espero que o jogo contra a Escócia seja uma das partidas mais tranquilas dele por aqui.”

Sobre o perigo geral que o Marrocos representa, ele disse: “Acho que todos eles são perigosos. Esse é o maior elogio que posso fazer a eles. Acho que eles têm qualidade em todas as posições do campo, tantos jogadores bons que é difícil se concentrar em apenas um, porque outro vai aparecer e te punir. Há muita qualidade no meio-campo. Em vez de escolher um ou dois jogadores, digo que, como time e como unidade, eles serão um adversário muito difícil”.

E continuou: “Eles são um time incrível. Não há motivo para que sejam diferentes do que eram no passado. Nós também acreditamos na qualidade que temos; precisamos acreditar que podemos ser um time difícil de enfrentar. Precisamos mostrar isso no maior palco. Se fizermos isso, espero que saíamos vitoriosos.”