Roberto Martínez tomará uma decisão imediata sobre seu futuro na seleção de Portugal

Roberto Martínez anunciou imediatamente sua saída do cargo de técnico da seleção portuguesa após a dolorosa eliminação de Portugal na Copa do Mundo. O espanhol de 52 anos confirmou, após a derrota por 0 a 1 para a Espanha nas oitavas de final, que aquele foi seu último jogo no comando dos portugueses e que se despedirá assim que seu contrato chegar ao fim.

A notícia não pega totalmente de surpresa. O jornalista Ben Jacobs já havia informado, antes do jogo, que Martínez deixaria o cargo após a Copa do Mundo, independentemente do desempenho de Portugal. Após a eliminação contra a Espanha, o próprio técnico confirmou que sua passagem pela seleção nacional chegou ao fim.

“É verdade que este é meu último jogo pela seleção portuguesa”, disse Martínez na coletiva de imprensa após a partida. Com isso, chega ao fim uma trajetória que começou em janeiro de 2023.

Martínez aproveitou sua última coletiva de imprensa principalmente para expressar sua gratidão. “Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo português, pois foi um período incrível, uma fonte de orgulho que não consigo descrever. A força, a energia dos torcedores, de toda a população”, afirmou o técnico que está deixando o cargo.

Além disso, ele se dirigiu ao seu elenco. “Em segundo lugar, quero agradecer aos jogadores pelo empenho, pois foi incrível. Tanto talento. Mas foi a dedicação para formar uma equipe que fez a diferença.”

Apesar da eliminação decepcionante, o técnico ficou com uma impressão positiva da atuação contra a Espanha. “Os jogadores jogaram com o coração e a alma. Acho que foi o nosso melhor jogo da Copa do Mundo.” Por muito tempo, Portugal parecia caminhar para a prorrogação, mas acabou sofrendo, nos acréscimos, o gol decisivo de Mikel Merino.

Martínez também viu Cristiano Ronaldo deixar o campo emocionado após o que provavelmente foi sua última partida em uma Copa do Mundo. “É normal ficar triste. Hoje merecíamos mais sorte”, concluiu o espanhol, que encerra assim sua era à frente da seleção portuguesa em um tom melancólico.

Martínez estava no comando da seleção portuguesa desde janeiro de 2023 e, em 45 partidas internacionais, levou a equipe a uma média de 2,27 pontos por jogo. Sob sua liderança, Portugal venceu a Liga das Nações em 2025, mas no Euro de 2024 e na Copa do Mundo de 2026 a equipe foi eliminada, respectivamente, nas quartas de final e nas oitavas de final.