Roberto Martínez terá que contar com a ausência de um jogador-chave da seleção de Portugal na partida de estreia contra a República Democrática do Congo

Uma grande baixa para Portugal na véspera de sua estreia na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo. O técnico Roberto Martínez anunciou na terça-feira que Rúben Dias não poderá disputar a partida.

Dias sofreu uma lesão leve há alguns dias. Em princípio, não é motivo de grande preocupação para Martínez, mas sua ausência contra o Congo representa uma grande perda.

Dias é normalmente o líder da defesa portuguesa, onde Martínez conta com mais três zagueiros centrais à sua disposição: Tomás Araújo, Renato Veiga e Gonçalo Inácio.

“Rúben ainda não está totalmente recuperado, não faz sentido correr riscos”, afirmou Martínez na coletiva de imprensa. “Ele está se recuperando e estará disponível novamente mais tarde.”

“Ele está se recuperando bem, mas é importante olharmos para o resto do torneio. Estamos ansiosos para começar, estamos prontos.”

Portugal partiu para a América do Norte como um dos favoritos ao título. Após a estreia contra o Congo, Portugal ainda enfrentará o Uzbequistão (23 de junho) e a Colômbia (28 de junho).

Martínez também anunciou que deixará o cargo após este Mundial. Com uma taxa de vitórias de setenta por cento, ele é o técnico mais bem-sucedido da história da seleção portuguesa.



