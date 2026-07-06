Roberto Martínez revela o segredo por trás de seu entusiasmo pelo hino de Portugal

O espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, afirmou que o confronto contra a seleção de seu país natal, a “La Roja”, será um jogo complexo, tanto do ponto de vista futebolístico quanto emocional.

Martínez assumiu o comando da seleção portuguesa há três anos e a levou com sucesso às quartas de final do Campeonato Europeu (Euro 2024) e à final da Liga das Nações no ano seguinte, após derrotar a Espanha na partida decisiva.

As imagens de Roberto Martínez entoando o hino nacional português com grande entusiasmo e paixão antes das partidas sempre chamam a atenção. Quando questionado sobre o assunto, Martínez afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “O hino é extremamente importante e tem um significado muito especial para a seleção nacional. Vocês sabem disso, pois há trechos da letra do hino escritos nas paredes do centro de treinamento”.

O técnico da seleção portuguesa continuou sua fala explicando os motivos por trás disso, dizendo: “Isso não é uma questão política, mas representa milhões de portugueses, tanto em Portugal quanto no exterior, que torcem por um time de futebol”.

Martínez respondeu de forma bem-humorada e cômica quando questionado sobre como lidaria com o fato de o hino nacional espanhol não ser entoado antes da partida, dizendo: “É muito simples: o hino nacional espanhol não tem letra, então não há nada para cantar”.