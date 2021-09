Roberto Martínez, favorito no Barcelona, não sabe nada sobre o interesse dos catalães

O técnico da Bélgica disse que não existe nada sobre o interesse do Barça em seus serviços

Cotado para assumir o Barcelona, Roberto Martínez, treinador da Bélgica, desconversou sobre o possível interesse da equipe espanhola em seus serviços. O treinador espanhol é visto pela diretoria catalã como nome ideal para substituir Ronald Koeman, que tem sua demissão praticamente certa, conforme apurou à Goal.

Porém, Martínez tem um compromisso certo com sua seleção para jogar a Liga das Nações, agora em outubro. A favor do Barcelona, caso queira negociar com o técnico, é que Roberto Martínez possui uma cláusula de rescisão em seu contrato sempre que um grande clube europeu bater em sua porta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O treinador espanhol, em uma entrevista ao Eurosport, disse que não tinha nada para comentar sobre o interesse do Barcelona: "Não há nada, nada para comentar. Obviamente, os rumores estão sempre acontecem, é normal no futebol."

"Quando você perde três jogos, os rumores é de que você vai perder o emprego. Quando as coisas vão bem, com bons resultados, os rumores vão sempre existir, mas não tenho nada para comentar", disse o treinador.

Os dias de Ronald Koeman estão contados, mas o Barça não se apressará em despedi-lo. Acima de tudo, o clube gostaria de encontrar seu substituto antes de demitir o treinador holandês.

A diretoria blaugrana perdeu a paciência com Koeman, após um péssimo início de temporada na La Liga e, acima de tudo, após a abordagem conservadora em relação ao jogo contra o Bayern de Munique, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League.

Ainda nesta quarta-feira (22), Koeman leu um comunicado na sua coletiva, porém, não abriu espaços para perguntas e se retirou da sala de imprensa. "O clube está comigo em situação de reconstrução. A situação financeira do clube está ligada ao esporte, isto significa que temos que reconstruir o plantel sem sermos capazes de fazer grandes investimentos", disse Koeman.

Sua demissão, após as partidas de Cádiz ou Levante, parece estar decretada. O Barcelona espera o tempo passar, enquanto conversa com os possíveis candidatos. A ideia é ter um novo técnico antes da data Fifa, em outubro.