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A Itália conquistou uma vitória histórica sobre a França pela Liga das Nações, em San Siro, mas a noite quase foi ofuscada por uma confusão inusitada na hora de cobrar um pênalti. Roberto Mancini revelou agora detalhes do desencontro interno que levou o irmão Esposito errado a assumir a cobrança decisiva durante a vitória por 3 a 1.

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Confusão em San Siro após irmãos trocarem de papéis

O confronto entre Itália e França pela Liga das Nações teve um momento inusitado envolvendo os irmãos Esposito. Depois de sair atrás no placar com um gol de Michael Olise no início da partida, após um erro de Gianluigi Donnarumma, a Itália reagiu. Francesco Pio Esposito empatou, mas a tensão aumentou quando a seleção italiana teve seu primeiro pênalti da noite. Sebastiano Esposito assumiu a cobrança no lugar do irmão, mas chutou para fora, deixando torcedores e comissão técnica questionando a escolha naquele momento.

Mais tarde, Mancini deu a entender que houve uma confusão e sugeriu que o irmão errado havia assumido a primeira cobrança. A recuperação, porém, veio rapidamente: Davide Frattesi colocou a Itália à frente, antes de Pio converter com frieza um segundo pênalti mais tarde na partida para selar a vitória por 3 a 1. “O cobrador do pênalti? Era Pio, mas da próxima vez eles não vão se confundir de novo”, disse Mancini à Sky Sport Italia.

Pio é apontado como candidato a fazer história pela Itália

Pio Esposito é apontado como um possível candidato a superar, no futuro, o recorde histórico de 35 gols de Gigi Riva pela seleção italiana. Embora reconheça que a seleção depende da contribuição de todo o elenco, o potencial goleador do jovem atacante alimenta a esperança de que ele possa, enfim, superar uma marca que permanece intocada há décadas.

“Tomara que ele marque muitos outros gols. Gigi Riva está nos 35 há muito tempo... Tomara que alguém o supere. Precisamos dos gols de Pio e também dos outros, mas ele pode marcar muitos”, afirmou.

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Itália reage após susto inicial

Mancini elogiou a força mental de sua equipe depois que a Itália se recuperou de um início de pesadelo para conquistar uma vitória de virada expressiva. Após sofrer o gol de Michael Olise aos 10 minutos, a seleção italiana pareceu vulnerável nos primeiros momentos, mas recuperou a calma e assumiu o controle da partida ao longo dos 90 minutos restantes. Mancini admitiu que o revés inicial poderia ter abalado um elenco menos confiante e elogiou a capacidade de seus jogadores de corrigir rapidamente o posicionamento tático e mudar o rumo do jogo.

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“Foi uma grande vitória. Saímos atrás depois de 10 minutos, tivemos dificuldades por mais alguns minutos, mas depois voltamos ao jogo e conseguimos reagir muito bem. Nossos meio-campistas estavam um pouco abertos demais, e o perigo era a bola entrar, mas depois de 20 minutos o jogo mudou completamente”, explicou o treinador.

Foco se volta para o confronto com a Bélgica

Apesar das comemorações em San Siro, a tarefa da Itália ainda não terminou. A equipe lidera o grupo com dez pontos, mas terá uma difícil viagem a Bruxelas no domingo. Mancini tratou de lembrar seus jogadores de que a liderança ainda está ameaçada e que eles não podem depender apenas da vantagem no confronto direto com a França se quiserem garantir o primeiro lugar.

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“Em Bruxelas, temos que conseguir um resultado. Caso contrário, este jogo não terá valido de nada. Temos que melhorar como equipe e trazer os torcedores de volta para nos apoiar”, afirmou.