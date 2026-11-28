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Roberto Mancini revelou os conflitos internos que levaram à sua surpreendente saída da seleção italiana em 2023 e confessou ter se arrependido imediatamente da decisão. Campeão da Euro 2020, o técnico voltou para uma segunda passagem pelo comando da Itália e relembrou a falha de comunicação que o afastou por um período de seu país.

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Como a comunicação falhou antes da saída de Mancini em 2023

Em entrevista ao Corriere dello Sport, Mancini falou sobre sua saída repentina da seleção em agosto de 2023. Semanas depois, assumiu o comando da Arábia Saudita, embora tenha negado categoricamente que tivesse assinado o contrato antes de deixar a Itália.

Segundo ele, sua saída foi resultado de um desgaste na relação com o ex-presidente da FIGC, Gabriele Gravina. As conversas sobre a comissão técnica de Mancini se arrastaram por meses sem uma solução, continuaram após uma campanha na Liga das Nações e terminaram em um mês sem contato.

Mancini admite arrependimento imediato por não ter ido a Roma

Questionado se já havia acertado com a Arábia Saudita, Mancini rejeitou a hipótese e atribuiu o ocorrido à falta de comunicação com Gravina.

“Não, eu não tinha feito isso, não tinha. Na raiz de tudo estava a falta de comunicação entre o presidente Gravina e eu”, disse Mancini. “Achei que ele pretendia me substituir ao primeiro sinal de problema. Estávamos conversando sobre a comissão técnica havia meses, e eu continuava deixando o assunto de lado, fingindo que não havia nada de errado.

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“Enquanto isso, as semanas passavam e as questões continuavam sem solução. Retomamos a conversa depois da Liga das Nações, na Holanda, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Depois, houve um mês de silêncio.”

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Ele admitiu ter avaliado mal a situação e lamentou não ter se encontrado pessoalmente com Gravina. “Sinceramente, eu não queria sair. Gostaria de ter ficado; sair não era minha intenção”, continuou o ex-técnico do Manchester City. “Mas, às vezes, as coisas acontecem. Acho que cometi um erro, especialmente na forma como avaliei certas questões que precisavam ser resolvidas.

“Se tivéssemos lidado com elas, provavelmente nada disso teria acontecido. Eu deveria ter pegado um avião, ido a Roma e esclarecido as coisas com o presidente.”

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Questionado sobre quando percebeu que deixar a Itália havia sido um erro, Mancini admitiu que se arrependeu na mesma hora e observou que Gianluca Vialli poderia ter ajudado a evitar a ruptura. “Imediatamente. Mas, àquela altura, eu não podia voltar atrás”, disse. “Se Luca estivesse lá, teríamos conversado e resolvido muitas coisas.”

O caminho conturbado de volta ao comando da Itália

Mancini voltou ao comando da Itália no verão passado, em meio a grandes mudanças na FIGC. Paolo Maldini e o assessor Leonardo escolheram inicialmente Andrea Pirlo, mas, depois que o acordo não se concretizou, o novo presidente da FIGC, Giovanni Malago, nomeou Mancini, o que levou Maldini e Leonardo a renunciar .

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Ser a segunda opção foi algo que também aconteceu no início de sua primeira passagem. “A mesma coisa aconteceu da primeira vez”, lembrou Mancini. “Eu não era o técnico escolhido. Carlo [Ancelotti] era. Eles recorreram a mim quando ele escolheu outra coisa.”

Em busca de regularidade na segunda passagem pela Itália

De volta ao comando da Itália, Mancini tem a tarefa de encontrar regularidade após um início irregular em sua segunda passagem: venceu três dos seis primeiros jogos e terminou em terceiro lugar no grupo da seleção italiana na Liga das Nações.