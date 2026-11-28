Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Roberto Mancini expressa um desejo após completar 62 anos ontem.

O técnico da Itália declarou em entrevista ao Corriere dello Sport: "Eu disse que vou ganhar a Copa do Mundo, assim como disse que ganharíamos a Eurocopa? Você não pode tentar conquistar algo se não acredita nisso até o fim. Quando montamos a primeira seleção, não havia ninguém que acreditasse em nós. Éramos a sétima ou oitava força da Europa. Diziam que Verratti e Jorginho não poderiam jogar juntos, e eles formaram um meio-campo fantástico. Passamos quatro anos sem perder uma partida. Construímos uma equipe, jogamos bem, muito bem, e agora precisamos repetir isso".

Depois, Mancini voltou à saída da seleção em agosto de 2023 para aceitar a proposta milionária da Arábia Saudita: "Na origem de tudo, houve uma falta de comunicação entre mim e o presidente Gravina. Havia meses eu pensava que ele pretendia me substituir diante das primeiras dificuldades. Conversávamos havia meses sobre a comissão técnica, e eu deixava para lá, fingia que não era nada. Enquanto isso, as semanas passavam e as questões não eram resolvidas. Retomamos a conversa depois da Nations League, na Holanda, e não chegamos a uma conclusão. Depois, ficamos um mês sem nos falar".

"Então comecei a conversar com os árabes, que tinham me procurado muito antes. Um amigo havia me ligado meses antes, falado sobre algumas coisas e apresentado uma possibilidade daquele tipo, que eu até tinha considerado. Errei ao não pedir demissão depois da Nations League, mas, sinceramente, eu não queria ir embora. Queria ficar, não tinha a intenção de sair, mas às vezes certas coisas acontecem. Acho que cometi um erro, sobretudo na avaliação de alguns pontos que precisavam ser discutidos. Se tivéssemos feito isso, provavelmente nada teria acontecido. Eu deveria ter pegado um avião, ido a Roma e esclarecido as coisas com o presidente".

Publicidade Publicidade

"Quando percebi que tinha feito uma grande cagada? Na hora, mas já não podia voltar atrás. A Arábia se revelou uma aventura extremamente complicada. Se Luca Vialli estivesse aqui, teríamos conversado e, assim, resolvido muitas coisas".

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Depois da saída de Spalletti, pedi a Gravina para voltar? Não tinha gostado da maneira como tudo terminou. Muitos colegas meus não gostaram da escolha de Malagò? Isso é pura inveja. Essas coisas acontecem todos os dias nos clubes: demissões, pedidos de demissão, retornos. Reconheci meu erro sem buscar atenuantes nem desculpas. Tentei dar uma explicação e pedi desculpas várias vezes".

"Voltei ao comando da Itália neste ano graças à situação envolvendo Pirlo? Da primeira vez também foi assim. Eu não era o nome escolhido para dirigir a seleção, era Carlo Ancelotti. Recorreram a mim quando ele fez outra escolha. Sou um homem de sorte? Um pouco de sorte é necessária de vez em quando".

Publicidade

"Fui obrigado a convocar jovens que ainda não tinham jogado na Serie A, já que a presença de italianos caiu para 30%. É um percentual constrangedor. Não posso fazer outra coisa senão procurar jovens com potencial para crescer. E preciso correr riscos ao colocá-los em partidas importantes. Há jovens com enormes qualidades, mas eles precisam de tempo e experiência para mostrá-las. Para mim, o que conta é o aspecto técnico. É isso que me interessa quando escolho um jogador. Depois, procuro entender em qual posição ele pode render mais, mas só o campo pode me dar essa resposta".

"Os clubes não têm interesse algum na seleção, que precisa encontrar soluções sozinha. Não adianta reclamar da situação que se criou há pelo menos 20 anos. Temos apenas que procurar jogadores e dar experiência a eles, correndo o risco de perder algumas partidas. Expliquem por que os proprietários estrangeiros deveriam se interessar pela nossa seleção".

Publicidade

"A última derrota para a Bélgica? Ficamos chateados. No início, teríamos aceitado aquela campanha, mas, quando você chega lá, sempre espera avançar. Perdemos merecidamente para a Bélgica. Revi o 4 a 1 para entender os motivos de uma derrota como aquela. Durante 45 minutos, eles não fizeram mais do que nós. Dois ou três lances mudaram a partida. Fomos um pouco displicentes em algumas situações defensivas. Acredito que os dois jogos contra a Bélgica serão mais importantes e instrutivos do que os dois contra a França".

"Quem é o jogador que não se realizou, aquele em cujo sucesso eu teria apostado, mas que decepcionou? Sem precisar voltar muito no tempo, acho que Zaniolo tem um potencial importante. Quando o convoquei para a seleção, no primeiro treino ele parecia uma criança jogando com adultos. No terceiro, parecia um adulto jogando com adultos. Hoje, pelas qualidades físicas e técnicas que tem, deveria ser uma estrela do futebol italiano. Depois do último episódio, considero encerrada a passagem dele pela seleção? Não. Eu convoco quem está jogando bem na época das convocações, quem pode contribuir com a equipe. Além disso, comigo, Nico sempre se comportou corretamente, independentemente dos problemas pessoais que teve. Espero que ele faça o possível para voltar. Gosto dos jogadores imprevisíveis porque são eles que fazem a diferença. Podemos trabalhar todos os princípios e as táticas que quisermos e conhecermos, mas há partidas decididas por quem sabe jogar. Não há jeito. Você não pode pensar que vai dominar sempre. Também precisa saber sofrer e, se tiver um jogador com algo a mais, ele decide a partida com uma jogada".

Publicidade

"Quem vai ganhar o título da Serie A? Acho que a Roma. Os torcedores da Lazio vão gostar? Acredito que a Inter seja o melhor time. Eu tinha muita confiança no Napoli no início, mas o time sofreu lesões demais. Sobre a Lazio, posso dizer o seguinte: não apostem em uma queda do time".