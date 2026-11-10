Roberto Mancini fala sobre a busca por Nicolo Tresoldi: “Ele precisa sentir que quer jogar pela Itália!”

Mancini detalha estratégia da Itália para talentos com dupla cidadania
O técnico da Itália, Roberto Mancini, explicou a estratégia da seleção em relação a jogadores com dupla cidadania. Enquanto a equipe se prepara em Coverciano para os próximos jogos da Liga das Nações contra França e Bélgica, Mancini observou que buscar talentos internacionais é uma prática comum no futebol moderno.
A federação conseguiu identificar e integrar jogadores com fortes raízes italianas.
Mancini citou o jovem defensor Matteo Palma como exemplo bem-sucedido da convocação de talentos com dupla cidadania.
A busca por Nicolo Tresoldi continua
Um dos principais assuntos é o jovem atacante Nicolo Tresoldi. Mancini confirmou que tanto ele quanto Claudio Ranieri, integrante da comissão técnica, conversaram diretamente com o jogador.
“Conversei com Tresoldi, e Ranieri também”, afirmou Mancini durante a entrevista coletiva.
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“Mas acredito que ele precisa sentir vontade de jogar pela seleção. O pai dele é italiano; ele conquistou a Eurocopa com a sub-21. Acho que há uma chance. Ele sabe que pode ser um jogador importante para o futuro; esperamos que faça a escolha certa.”
Vontade própria é essencial para vestir a camisa da Itália
Mancini ressaltou que, embora a comissão técnica possa apresentar um projeto esportivo claro, a decisão final depende inteiramente da ligação emocional do jogador com a Itália.
“Há muitos jogadores com dupla cidadania. Todas as seleções fazem isso. Tentamos selecionar alguns jogadores que são italianos e têm dupla cidadania”, explicou Mancini.
“Conseguimos trazer Palma, que, acredito, pode se tornar um defensor muito forte. Trabalhamos com ele e com outros jogadores. Depois, cabe ao garoto escolher; ele sabe que pode ser importante para nós.”
Itália se prepara para testes decisivos na Liga das Nações
Enquanto seguem os esforços administrativos para garantir talentos emergentes para o futuro a longo prazo, o foco imediato de Mancini continua dentro de campo.
A Itália enfrenta a França na quinta-feira, em um San Siro com ingressos esgotados, antes de viajar a Bruxelas para jogar contra a Bélgica no domingo.
Mancini espera que bons resultados e um novo entusiasmo da torcida tornem a camisa da Itália ainda mais atraente para possíveis estrelas com dupla nacionalidade.