O técnico Roberto Mancini, da Itália, divulgou sua lista de 34 convocados para os próximos jogos da Liga das Nações. O treinador de 61 anos abriu espaço para nada menos que nove novidades.
Massimo Pessina (Bologna), Daniele Ghilardi (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (AC Monza), Alessandro Romano (Cagliari), Issa Doumbia (Sporting Portugal), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Antonio Vergara (Napoli) e Mohamed Ali Zoma (FC Nürnberg) foram chamados pela primeira vez.
Além disso, chama a atenção o fato de que tanto Nicolò Fagioli (Fiorentina) quanto Nicolò Zaniolo (Udinese) foram incluídos novamente na Squadra Azzurra pela primeira vez desde outubro de 2024. Rolando Mandragora, que deixou a Fiorentina neste verão para ir para o Torino, está de volta pela primeira vez desde março de 2021.
A Itália recebe a Bélgica em 25 de setembro, no Stadio Olimpico, e três dias depois joga fora de casa contra a Turquia. Em 2 de outubro, está programado o duelo fora de casa contra a França, antes de Bologna ser o palco, três dias depois, da "volta" contra a Turquia.
Convocados da Itália
Goleiros: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Marco Carnesecchi (Atalanta), Guglielmo Vicario (Juventus) Massimo Pessina (Bologna).
Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Honest Ahanor (Crystal Palace), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (AS Roma), Gianluca Mancini (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Eddy Kouadio (Monza).
Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Issa Doumbia (Sporting Portugal), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham Hotspur);
Atacantes: Francesco Pio Esposito (Inter), Daniel Maldini (Cagliari), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Mohamed Alì Zoma (FC Nürnberg), Moise Kean (Como), Giacomo Raspadori (Atalanta), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).