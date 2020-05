Roberto Dinamite acertou com o Flamengo antes de noite histórica pelo Vasco

Após passagem decepcionante por um Barcelona em crise, o ídolo cruz-maltino quase vestiu a camisa do arquirrival

Roberto Dinamite já havia se colocado na história do quando se despediu de São Januário, em 1980, para chegar com status de reforço de peso ao . Mas a trajetória em um Camp Nou mergulhado em problemas não foi das melhores e o atacante acabou acertando, ainda com poucos meses na Catalunha, o retorno para o ... para defender o !

A história é constantemente relembrada por muitas razões, afinal de contas são várias as curiosidades.

Por que Dinamite não deu certo no Barcelona?

Roberto pisou na Catalunha no meio da temporada 1979-80 para salvar uma campanha que já vinha sendo turbulenta. A estreia, marcando dois gols na vitória sobre o Almería, animou os barcelonistas, mas o brasileiro sofreu para se adaptar.

Muito desta dificuldade foi acentuada pela mudança de treinador no meio da temporada: Joaquim Rifé, que o contratou, foi demitido para o retorno do célebre Helenio Herrera, cuja carreira já estava em decadência.

Sob o comando do argentino, Dinamite viu suas chances diminuírem. O Barça terminou a campanha sem títulos e Roberto, com apenas três gols marcados, entrou na lista dos negociáveis.

Como o Flamengo entrou na jogada

Em busca de um centroavante, o Flamengo viu uma boa oportunidade de contratar mais uma estrela para um time cheio de talento e que buscava o seu primeiro título nacional. Com Zico prestes a entrar no seu auge, Roberto (que naquela altura já havia sido campeão brasileiro de 1974, carioca em 77 e disputou a de 78) seria o homem-gol ideal para o .

Presidente do Flamengo à época, Márcio Braga viajou para Barcelona e assinou um pré-contrato com Roberto. O problema foi a repercussão que a notícia teve no Brasil: torcedores do não conseguiam imaginar ver o ídolo vestindo a camisa do arquirrival. Para melar o acerto com o Flamengo, Eurico Miranda viajou para a e, como o Barcelona não havia pagado os 700 mil dólares acertados com o Cruz-Maltino pela negociação, chegou-se a um acordo para que Dinamite voltasse ao Vasco.

Retorno triunfal

O primeiro jogo de Dinamite em seu retorno foi contra o , em Pernambuco, mas o reencontro com os torcedores no Rio de Janeiro acabou entrando para história.

Dentro do Maracanã, Dinamite fez todos os gols nos 5 a 2 sobre o na noite de 4 de maio de 1980 – há exatos 40 anos.

Até então, nenhum outro jogador havia feito, no Campeonato Brasileiro, tantos gols em um único jogo que reunisse dois clubes gigantes – embora outros atacantes, sendo Reinaldo ( ) o mais famoso deles, já houvessem atingido a marca em outras partidas.

Já imaginou?

O Flamengo conquistaria, naquele mesmo 1980, o seu primeiro título brasileiro e um dos heróis da conquista foi o centroavante Nunes – que entrou para a história do Fla como “O Artilheiro das Decisões. Apesar da vocação para ser decisivo naquela equipe de Zico e companhia, o pernambucano não era conhecido pela habilidade com a bola no pé. Ao contrário de Dinamite, que poderia ter feito parte, como titular, de um Flamengo que nos anos seguintes viveria seu auge.

Não fez falta

Mas a não-ida para o Flamengo não fez falta nem para o Rubro-Negro, nem para Roberto – que nunca escondeu sua admiração pelo Vasco e ainda viveria muitas felicidades com a camisa do Gigante da Colina.

Após o retorno, Dinamite ainda conquistaria outros quatro títulos estaduais (1982, 87, 88 e 92), foi artilheiro do Brasil em 1981, do Brasileirão de 1984 e dos estaduais de 1981 e 1985.

No total de sua carreira, foram 702 gols pelo Vasco. Por clubes brasileiros, apenas Pelé balançou mais as redes por equipe. Roberto Dinamite também é, até hoje, o artilheiro máximo do Campeonato Brasileiro – com 190 gols, 181 deles pelo Gigante da Colina.

Mas a história poderia ter sido bem diferente...