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Roberto De Zerbi foi oficialmente reconhecido por seu impacto transformador no Tottenham Hotspur ao receber o prêmio de melhor técnico da Premier League em outubro. Sob o comando do italiano, a equipe teve uma melhora significativa de desempenho e se afastou da parte de baixo da tabela.

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Sucesso em outubro impulsiona reação do Tottenham

A Premier League confirmou De Zerbi como o técnico do mês de outubro de 2026. Ao longo do mês, De Zerbi levou sua equipe a três vitórias e um empate, sequência de resultados que tirou o clube da zona de rebaixamento.

A conquista representa um marco histórico para a comissão técnica do clube. O italiano é o primeiro técnico do Tottenham a receber esse prêmio individual desde Ange Postecoglou, que venceu a premiação por três meses consecutivos, de agosto a outubro de 2023, em sua temporada de estreia na Premier League.

De Zerbi atribui mérito ao trabalho coletivo

A sequência invicta do Tottenham em outubro começou com um empate por 1 a 1 com o Manchester United. Depois, vitórias expressivas sobre o Coventry (3 a 1), o Chelsea (2 a 0) e o Crystal Palace (2 a 0) fizeram a equipe subir na tabela. Em entrevista ao site oficial do Tottenham Hotspur, De Zerbi fez questão de dividir os elogios com o elenco e a comissão técnica.

“Estou bem, estou feliz. Quero agradecer aos meus jogadores e ao meu clube, porque o mérito não é meu. Quando você é técnico, trabalha com muitas, muitas pessoas, e é justo agradecer a todos”, disse De Zerbi aos canais oficiais do clube.

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Da luta contra o rebaixamento à subida para o meio da tabela

Esse reconhecimento teria parecido improvável após um início ruim de temporada, no qual o Tottenham não venceu nenhum dos seis primeiros jogos, somando apenas três empates e três derrotas. A reação em outubro, porém, tirou a equipe do norte de Londres da zona de perigo e a levou ao 11º lugar, com 12 pontos.

“Os primeiros cinco jogos desta temporada não foram bons o suficiente e, a partir do jogo contra o Manchester United, mudamos as coisas: mudamos o comportamento, melhoramos a qualidade do jogo e a qualidade das atuações dos jogadores. Estou muito orgulhoso dessa reação”, acrescentou o técnico italiano ao receber o prêmio.

Em busca da recuperação após a pausa para jogos de seleções

O embalo do Tottenham, porém, foi interrompido no início de novembro por uma decepcionante derrota por 1 a 0 fora de casa para o Leeds United. De Zerbi tentará recolocar a equipe no caminho das vitórias após a atual pausa para jogos de seleções. O time do norte de Londres volta a campo em casa contra o Ipswich Town em 21 de novembro, antes de visitar o Sunderland em 29 de novembro.