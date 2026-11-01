Roberto De Zerbi revela o segredo da transformação do Tottenham após o fim de um jejum de 616 dias sem vitórias

Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, falou sobre a mudança de cultura no elenco que impulsionou uma melhora significativa do desempenho da equipe na Premier League. Após um verão de grandes investimentos, o italiano acredita que seus jogadores finalmente deixaram de ser um grupo de talentos individuais para se tornar uma equipe coesa.

Publicidade

Viagem a Marbella impulsiona união

O Tottenham teve uma atuação segura para vencer o Crystal Palace, que jogou com dez jogadores, por 2 a 0 no sábado. Foi a primeira vez em 616 dias que o clube conquistou três vitórias consecutivas no campeonato. O treinador italiano apontou uma viagem a Marbella no meio da temporada como o ponto de virada para um elenco que recebeu dez reforços durante uma campanha de contratações no verão, financiada pela família Lewis, de £ 380 milhões ($ 509 milhões). De Zerbi destacou que, nas últimas semanas, a mudança de mentalidade foi tão importante quanto a mudança tática.

“Acho que, mesmo antes da pausa para as seleções, estávamos jogando bem. Talvez não durante os 90 minutos, mas jogávamos muito bem em muitos momentos das partidas. Não marcávamos gols. Sofríamos um gol bobo e então perdíamos energia. Perdíamos o ânimo. Perdíamos a união necessária entre os jogadores. Se compararmos o Tottenham de antes da pausa para as seleções com o Tottenham de depois, agora jogamos como uma equipe. Antes da pausa, éramos muitos jogadores muito bons em campo, mas não jogávamos como uma equipe”, revelou De Zerbi, segundo a ESPN.

Gray se destaca em posição improvisada

Archie Gray continua surpreendendo no Tottenham, apesar de atuar fora de sua posição de origem. O jogador de 20 anos voltou a ser escalado na lateral direita, posição que ocupou pela nona vez nesta temporada, e correspondeu à confiança do treinador com uma atuação dominante e um gol importante de cabeça. Sua participação, porém, terminou no intervalo, quando De Zerbi decidiu substituí-lo para evitar uma possível expulsão após o cartão amarelo recebido no início da partida.

“Ele está evoluindo muito. Depois do Manchester United, vem jogando muito, muito bem e com maturidade. Eu não queria correr o risco de ele receber outro cartão amarelo. Sinto muito, porque ele estava jogando muito bem. Expliquei por que tomei a decisão, mas acho que foi a decisão certa naquele momento”, explicou o treinador do Tottenham ao falar sobre a evolução do jovem.

Publicidade Publicidade

Reforços para a defesa recuperam a forma física

A afirmação de Gray como opção confiável na defesa permitiu ao clube conduzir com extrema cautela o retorno de Pedro Porro. O espanhol campeão do mundo tem sofrido com um problema persistente na parte posterior da coxa, que o fez perder o início da temporada e sofrer uma recaída durante uma derrota para o Aston Villa em setembro. Porro voltou a treinar sem restrições e deve estar disponível para o próximo confronto contra o Leeds United.

Tópicos relacionados

De Zerbi ressaltou a importância do diálogo com os jogadores durante a recuperação e observou que Porro teve um papel decisivo na definição de sua participação contra o Palace. “Pedro está pronto. Não corremos riscos. Depois de conversar comigo, ele decidiu antes do jogo não começar como titular e foi muito honesto. Aprecio muito isso, porque a Premier League tem 38 jogos, não apenas um”, afirmou o treinador.

Disputa por vagas se intensifica

A profundidade do elenco do Tottenham ficou ainda mais evidente no segundo tempo, quando Porro e Destiny Udogie atuaram juntos pelas laterais. A chegada de Andy Robertson em junho, sem custos de transferência, deu ao clube uma opção importante para substituir Udogie, que enfrentou diversos problemas físicos ao longo do ano. A regularidade de Robertson permitiu a De Zerbi revezar seus laterais sem perda de qualidade, um luxo que nem sempre esteve à disposição de seus antecessores no clube.

Publicidade

Udogie agora tem o desafio de se manter em condições de jogar para recuperar sua vaga fixa entre os titulares. De Zerbi deixou claro que espera que o defensor italiano ganhe ritmo com uma sequência de treinos. “Com Udogie, esperamos poder trabalhar por muitas semanas seguidas. Até agora, isso não foi possível”, acrescentou o treinador.