Roberto De Zerbi está feliz com a chegada de Jan Paul van Hecke ao Tottenham Hotspur. Na temporada passada, porém, os dois ainda estavam em lados opostos, e uma assistência de Van Hecke causou bastante frustração em De Zerbi.
O Spurs lutou contra o rebaixamento até a última rodada da temporada passada. Na 33ª rodada, em meados de abril, os londrinos receberam o Brighton em casa.
Naquele momento, De Zerbi já era treinador do Spurs, enquanto Van Hecke ainda estava sob contrato com o Brighton. E, pouco antes do fim, o holandês teve grande importância para a sua equipe.
Xavi Simons colocou o Spurs em vantagem por 2 a 1 a quinze minutos do fim, mas, aos 95 minutos, o jogo acabou empatado em 2 a 2. Georginio Rutter marcou, com assistência de Van Hecke.
Isso representou mais um golpe para o Spurs na luta contra o rebaixamento. No fim, o clube conseguiu se manter na última rodada e, logo depois, De Zerbi mandou uma mensagem para Van Hecke, como contou ao Football London.
“Eu mandei para ele: ‘Vai se ferrar, você queria rebaixar o Tottenham às custas do Brighton quando deu aquela assistência para Georginio Rutter. Agora você tem que vir para mim. Você não tem escolha!’”
Essa mensagem provavelmente foi dita em tom de brincadeira, porque De Zerbi e Van Hecke se conhecem bem. Os dois já trabalharam juntos no Brighton entre 2022 e 2024.