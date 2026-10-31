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Roberto De Zerbi destacou Sandro Tonali como “incrível” depois que o Tottenham venceu o Crystal Palace, que jogou com dez, por 2 a 0 na noite de sábado e chegou à terceira vitória consecutiva. O técnico do Tottenham também elogiou Luca Williams-Barnett como “um talento enorme” após dar ao jogador de 18 anos sua estreia na Premier League, mas admitiu que sua equipe precisa ser mais implacável se quiser buscar a perfeição.

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De Zerbi diz que Tonali «valeu por dois» pelo Tottenham

O Tottenham assumiu o controle depois que Jean-Philippe Mateta foi expulso por uma entrada tardia em Micky van de Ven, e Archie Gray e Jan Paul van Hecke marcaram os gols. O gol de Van Hecke foi o primeiro de cabeça marcado por um jogador sentado na história da Premier League.

Em entrevista coletiva após a partida, De Zerbi disse: "Estou muito feliz com a atuação, porque mostramos que somos uma equipe madura, com ideias claras. Não sofremos contra-ataques, talvez só um no segundo tempo. Criamos muitas, muitas chances. Se quisermos buscar a perfeição, precisamos ser mais incisivos, não? Isso é uma questão individual, porque, se eu sou o camisa nove ou o camisa 10, quero marcar. Mas não tenho do que reclamar. Estamos melhorando a condição física. Tonali foi inacreditável hoje, incrível. Jogamos com dois jogadores a mais. Tonali valeu por dois hoje."

Gray, Fernandes e Marmoush também recebem elogios

De Zerbi também elogiou vários outros jogadores. Ele acrescentou: "Mas estamos melhorando com Archie Gray, com Robertson. Os dois zagueiros foram muito bem para assumir o controle do jogo. Mateus Fernandes teve outra atuação muito boa. Marmoush e Solanke foram muito bem, especialmente quando perdíamos a bola. Isso é um sinal claro de que estavam ligados no jogo. Kudus e Mathys Tel foram muito bem. Então, acho que eles estão melhorando e a equipe está melhorando. A equipe está melhorando."

Gray foi substituído no intervalo apesar de ter aberto o placar, e De Zerbi explicou que ele já tinha recebido um cartão amarelo e não queria correr o risco de vê-lo receber o segundo.

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Williams-Barnett estreia na Premier League

Williams-Barnett saiu do banco de reservas nos minutos finais e poderia ter dado uma assistência, mas Mohammed Kudus perdeu a chance diante do gol. Perguntado sobre a satisfação de dar as primeiras oportunidades a jovens jogadores, De Zerbi disse: "Sim, mas minha carreira deixa isso claro. Quando trabalho com jogadores jovens e talentosos, para mim nada muda. Achei que era o momento certo para ele. Porque é o primeiro jogo dele na Premier League. Mas, pelas qualidades que tem, ele é um talento enorme."

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Ao ouvir que o adolescente havia mostrado qualidade, respondeu: "Sim. Ele é um talento muito, muito grande. Muito jovem, mas um grande talento."

Tottenham ainda aprende a superar um bloco baixo

De Zerbi admitiu que o Tottenham ainda não está pronto para superar um bloco baixo como o do Palace: "Talvez em dois, três meses possamos chegar ao nível necessário para jogar melhor contra um bloco baixo."

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Ele também lembrou aos jogadores que estavam na lanterna da tabela antes do jogo contra o Coventry: "Mas não podemos esquecer onde estávamos há duas semanas."