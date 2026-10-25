Roberto De Zerbi elogia mentalidade de elite de Mateus Fernandes após Tottenham pôr fim à maldição de Stamford Bridge

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O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, elogiou muito a mudança de mentalidade de seu elenco após uma atuação dominante no oeste de Londres. O treinador italiano destacou o desempenho de Mateus Fernandes, que manteve a calma durante todo o clássico londrino, marcado por muita tensão e pelos ânimos exaltados no segundo tempo.

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Fernandes brilha em rara vitória em Stamford Bridge

O Tottenham deu uma aula de estratégia para conquistar uma rara vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, apenas a segunda do clube pela Premier League em Stamford Bridge em 36 anos. A equipe aproveitou ao máximo uma atuação disciplinada e um momento de loucura de Cole Palmer para calar a torcida da casa. De Zerbi elogiou o espírito de luta de seus jogadores em campo e destacou Fernandes pelos 90 minutos de qualidade excepcional.

“Adoro ver meus jogadores lutando em campo. Fernandes jogou 90 minutos com muita qualidade. Quero vê-lo com personalidade, se divertindo com a bola. Ele pode errar, não importa. Quero ver essa personalidade na minha equipe. Somos um grande clube. Os resultados não têm sido tão bons nos últimos tempos, mas somos um clube de ponta. Precisamos mostrar personalidade. Precisamos mostrar mentalidade”, disse De Zerbi.

Energia dos jovens impulsiona a reação do Tottenham

Com vantagem numérica, o Tottenham ampliou a diferença graças a uma bela jogada individual de Mathys Tel, que cortou da ponta esquerda para o meio e finalizou sem dar chances a Penders. O gol coroou uma atuação individual impressionante e evidenciou a influência crescente dos jovens talentos do clube. De Zerbi observou que o desenvolvimento desses jogadores é central para sua visão de longo prazo para a equipe.

“Mudar o espírito do grupo, mudar o desempenho dos jogadores, especialmente dos mais frágeis, talvez dos mais jovens. Mateus Fernandes talvez tenha sido um dos melhores em campo, assim como Mathys Tel. Archie Gray é mais jovem, mas tem uma mentalidade mais madura. Estou muito, muito feliz. Queremos melhorar, melhorar, melhorar, para sermos melhores a cada jogo, a cada semana. Já sofremos o suficiente”, afirmou.

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Tabu em Stamford Bridge finalmente chega ao fim

O Tottenham chegou a Stamford Bridge com um retrospecto ruim: havia vencido apenas uma vez no estádio desde 1990, por 3 a 1, em 2018. De Zerbi, porém, foi enfático ao dizer que o grupo atual não deveria carregar o peso dos fracassos de seus antecessores. Ele insistiu que o foco está inteiramente no futuro e na construção de uma nova identidade para a equipe do norte de Londres.

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“Não somos responsáveis pelos resultados do passado. Estamos muito felizes por eles com a vitória, muito orgulhosos pelo clube. Mas acho que estamos trabalhando para mudar a mentalidade do nosso clube nas últimas temporadas”, explicou De Zerbi.

Equipe de De Zerbi mira outra vitória em clássico

O Tottenham subiu para a 12ª posição na tabela, dando um impulso significativo ao ânimo e à confiança de todo o elenco. De Zerbi espera que seus jogadores levem esse novo embalo e espírito de luta para os próximos compromissos no campeonato, na busca por avançar ainda mais na classificação. No próximo grande desafio, o Tottenham volta a campo neste sábado para receber o rival londrino Crystal Palace, em uma oportunidade de ampliar a sequência de vitórias diante de sua torcida.