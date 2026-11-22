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O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, elogiou o jovem Luca Williams-Barnett após sua estreia como titular, decisiva para a vitória. O jogador de 18 anos marcou o primeiro gol e deu uma bela assistência para Dominic Solanke no triunfo por 2 a 0 sobre o Ipswich Town, no sábado.

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Cria da base aproveita chance na Premier League

Os pedidos por uma oportunidade para o jogador da seleção inglesa sub-19 vinham crescendo durante 12 meses difíceis no Tottenham, mais de um ano depois de sua estreia pela equipe principal, aos 16 anos. Após duas boas participações saindo do banco, De Zerbi definiu, dez dias antes do confronto de sábado contra o Ipswich, que lhe daria a primeira chance como titular na primeira divisão.

Williams-Barnett abriu o placar aos 15 minutos e, no segundo tempo, fez uma jogada individual cheia de dribles para servir Solanke.

De Zerbi explica plano com Maddison e exigências defensivas

De Zerbi explicou que colocar o jovem perto de James Maddison era fundamental para que ele jogasse com liberdade. O técnico também lhe deu instruções rigorosas na quinta-feira sobre sua dedicação à marcação.

"Luca é um jogador especial", disse De Zerbi. "Não estou surpreso, porque o talento dele é maior do que vocês imaginam. Ele jogou muito bem. Acho que ele tem sorte, porque joga em um grande clube, com companheiros de alto nível.

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"Decidi há dez dias que Luca jogaria hoje e, no meu plano, Maddison e Luca ficariam bem próximos para falar a mesma língua, para jogar juntos. Achei que a experiência de Maddison poderia ser importante. A postura de Maddison poderia ajudá-lo a jogar com liberdade.

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"E, na quinta-feira, conversei com Luca e pedi duas coisas a ele. Só duas coisas. Que jogasse como joga no parque com os amigos, com a mesma liberdade.

"E que jogasse e se esforçasse muito sem a bola, como [Ousmane] Dembele, como Raphinha, como [Lamine] Yamal, porque o futebol está mudando e os primeiros defensores são os atacantes. Mesmo que sejam vencedores da Bola de Ouro ou, de qualquer forma, jogadores talentosos, eles precisam trabalhar em campo."

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Vídeos no YouTube alimentam comparação com Yamal

De Zerbi afirmou acreditar que o jogador de 18 anos pode, um dia, alcançar o nível de Yamal, promessa do Barcelona. Como exemplo de sua mentalidade incomum, citou a tranquilidade do jovem na preparação durante o trajeto de ônibus da equipe.

"Sim, acho que sim", respondeu ao ser perguntado se Williams-Barnett pode chegar ao nível de Yamal. "E uma das melhores coisas da minha carreira... vi hoje no ônibus, no trajeto do centro de treinamento até o estádio, porque ele estava bem perto de mim. Enquanto íamos para o estádio, ele assistia no YouTube a Ronaldinho, [Eden] Hazard e Neymar.

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"Achei que ele era um cara especial, porque, se uma hora e meia antes de estrear na Premier League você está assistindo a Ronaldinho, Hazard, Neymar, a todos esses tipos de talento... O futebol é mágico, não é?"

Talento e dedicação precisam andar juntos diante das expectativas

Depois de transformar breves participações em uma estreia decisiva como titular, Williams-Barnett agora tem o desafio de conquistar uma vaga regular na equipe ao lado de companheiros experientes como Maddison e Solanke.

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A mensagem de De Zerbi, porém, é clara: o talento por si só não basta. Para seguir o exemplo de atacantes de elite como Yamal, o jovem precisa combinar de forma consistente sua criatividade sem receio de arriscar com dedicação incansável sem a bola.