Roberto Carlos, Seedorf e mais: as contratações “pré-Galacticas” de Lorenzo Sanz no Real

O presidente do Real Madrid entre 1995 e 2000 fez história ao trazer grandes nomes para o Bernabéu

A morte de Lorenzo Sanz, presidente do entre 1995 e 2000, por causa do novo coronavírus fez aumentar a comoção da comunidade do futebol no entorno da pandemia da Covid-19. Personalidades e até rivais, como o Barcelona, demonstraram respeito pelo antigo dirigente.

Com Lorenzo Sanz na cadeira principal, o Real Madrid acabou com 32 anos de jejum de títulos na . Além do troféu de 1998, os Blancos ainda levantaram a Liga dos Campeões uma segunda vez, justamente em 2000 – último ano de mandato de Sanz.

Durante os seus cinco anos na presidência do Real Madrid, Sanz contratou alguns dos mais emblemáticos jogadores do clube de Chamartín antes de Florentino Pérez ser eleito e iniciar o que ficou conhecido como a “primeira Era dos Galácticos”. Relembre, abaixo, as principais contratações de Sanz.

Predrag Mijatovic

O então iugoslavo (hoje de nacionalidade montenegrina, após a dissolução da Iugoslávia) deixou o para acertar com o Real Madrid em 1996. Em 1998, foi dele o gol que sacramentou o tão esperado título europeu na final contra a .

Roberto Carlos

Também em 1996, Sanz fez uma das maiores contratações para o Real. Roberto Carlos deixava a , onde o técnico Roy Hodgson o queria escalar como atacante, para acertar pelo clube espanhol, onde dominou a lateral-esquerda até 2007.

Seedorf

Holandês que teve sucesso no campeão em 1995, Clarence Seedorf estava na antes de chegar ao Bernabéu. Fez parte do time campeão da Champions em 1998 antes de ir para o .

Sávio

O brasileiro era destaque do , chegou ao Real Madrid e também foi peça importante no caminho rumo aos títulos europeus.

Fernando Morientes

Após aparecer com destaque no Zaragoza, o atacante espanhol foi contratado pelo Real Madrid em 1997. Também foi importante no caminho dos títulos da Champions League.

Outros nomes contratados por Sanz (uns deram certo, outros nem tanto): Zé Roberto, Panucci, Karembeu, Aitor Karanka, Dani García, Amavisca, Santi Cañizares, Michel Salgado, Ivan Helguera, Steve McManaman e Anelka.