Roberto Carlos quase foi jogar na Premier League duas vezes: 'estava tudo certo com o Chelsea'

Ex-lateral quase defendeu a equipe inglesa em uma transferência gratuita após sair do Real Madrid

Marcado na história do e da seleção brasileira, Robero Carlos, considerado um dos melhores laterais do mundo, revelou em entrevista exclusiva à Goal, que esteve muito próximo de assinar com o , em 2007, depois de quase 11 anos defendendo o clube merengue.

"Tinha duas propostas em mãos. As coisas com o Chelsea não resultaram, portanto assinei pelo Fenerbahçe, mas estive muito perto de ir para . Acho que a Premier League teria encaixado com as minhas características", disse o ex-jogador.

"Uma semana antes de ir para a , fui a Paris e encontrei com o Roman Abramovich e o Peter Kenyon. Infelizmente, na última hora falhou alguma coisa com o advogado. Estava tudo acordado, só faltava assinar o contrato, mas é algo que acontece bastante no futebol.", completou.

Roberto Carlos também revelou que poderia até ter acabado na Inglaterra aos 22 anos, quando ainda atuava pelo .

"Eu ainda estava jogando no com o Palmeiras quando o veio até mim em 1995, mas eles não podiam pagar o acordo. Depois disso, fui para a Inter.", apontou.

Quanto à sua posição, o ex-jogador acredita que o Marcelo é atualmente o ponto de referência para todos os aspirantes a laterais-esquerdos.

"Sinto que fui um exemplo a seguir depois do que consegui, exatamente como o que Marcelo está fazendo agora no Real Madrid. As pessoas vão seguir o Marcelo assim como me seguiram.", concluiu.

No Real Madrid, Roberto Carlos atuou por 11 temporadas e virou ídolo da torcida, conquistando três e dois títulos mundiais, entre outros troféus.