Roberto Carlos deu calafrios em adversário: corria "como se tivesse dois ou três corações"

Andriy Voronin, ex-Bayer Leverkusen e Liverpool, entre outras equipes, não tem dúvidas em colocar o brasileiro como um de seus rivais mais duros

Roberto Carlos é um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro e internacional. O canhoto, que se notabilizou tanto pelos incríveis gols de falta , tanto pela velocidade e aceleração, foi campeão de tudo pelo Real Madrid e pela seleção brasileira. Bom o suficiente, inclusive, para fazer adversários acreditarem que ele tivesse "dois ou três corações".

Claro que isso é apenas uma brincadeira, um exagero. Em certos momentos, porém, a dúvida seria até compreensível: como um jogador de futebol poderia ser tão veloz assim?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Andriy Voronin, ex-jogador de Liverpool e Bayer Leverkusen, em entrevista concedida à Goal e à SPOX , revelou ter tido Roberto Carlos como adversário mais complicado durante sua carreira, colocando sua velocidade e intensidade como acima do normal.

"Meu adversário mais complicado foi Roberto Carlos. Jogar contra ele era um desastre. Ele corria tanto, tinha dois, três corações." brincou o ucraniano. "Passava dez minutos, eu estava cansado e ele ainda parecia 100%. Eu falava com ele: 'Roberto, me dê cinco minutos, por favor!'. No final das contas, era eu que corria atrás dele, e não o contrário."

Os encontros dos dois, porém, terminaram bem para o ucraniano. Em 2004/05, o Leverkusen de Voronin terminou invicto na Liga dos Campeões da Uefa contra o Real Madrid de Roberto Carlos, com um empate por 1 a 1 na Espanha e uma vitória por 3 a 0 na Alemanha. Foram as únicas vezes que ambos encontraram na Champions. Na Rússia, também se enfrentaram quando o brasileiro estava no Anzhi, e o ucraniano, no Dínamo Moscow.