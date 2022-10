Robert Lewandowski vai desfalcar o Barcelona na Liga dos Campeões contra o Viktoria Plzen?

O artilheiro do Barça não viajará para enfrentar o Viktoria Plzen após a eliminação do clube na Champions

O Barcelona confirmou que Lewandowski não jogará no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Viktoria Plzen, nesta terça-feira (1), às 17h (de Brasília).

O atacante não foi incluído no elenco escolhido de 21 jogadores, pois o clube informou que Lewa tem um "problema nas costas". O jogo desta terça-feira vale pouca coisa, já que as duas equipes já foram eliminadas da competição, com o Barça garantindo o terceiro lugar, atrás do Bayern de Munique e Inter.

A decisão de Xavi de preservar Lewandowski não é surpresa, já que os gigantes catalães não têm nada pelo que jogar além de orgulho na República Tcheca. Em sua ausência, o Barça selecionou vários jovens em potencial, com relatos sugerindo que o meio-campista Pablo Torre pode até ser titular.

O atacante deve retornar ao time titular para o próximo jogo do Barcelona na La Liga no próximo sábado (5), às 17h (de Brasília), contra o Almeria, no Camp Nou.