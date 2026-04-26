"Robert Lewandowski parece estar de saída, Marcus Rashford aguarda: o FC Barcelona quer um atacante de 120 milhões"

No FC Barcelona, há muita agitação em torno da posição de atacante para a próxima temporada. Robert Lewandowski, Marcus Rashford e Ferran Torres ocupam essas funções nesta temporada, mas a BBC tem mais informações sobre o futuro do polonês e do inglês.

Rashford foi emprestado pelo Manchester United nesta temporada. O atacante gostaria de permanecer mais tempo no clube catalão. O contrato de empréstimo de Rashford inclui uma opção de compra; portanto, caso ela seja exercida, ele poderá se considerar oficialmente um jogador do Barça na próxima temporada.

No círculo de Rashford, surgiu certa irritação. Circulam rumores de que o Barcelona pretende avançar com dois novos atacantes e que, por isso, não há espaço para a contratação definitiva de Rashford. A opção de compra de trinta milhões de euros seria melhor investida em outro lugar, segundo informações que a BBC ouviu nos bastidores.

No entanto, isso não é motivo para pânico para a direção do inglês. Segundo eles, rumores fazem parte das negociações. O que é certo é que Rashford terá que abrir mão de parte do salário caso o Barça decida exercer a opção de compra.

A BBC também sabe que Lewandowski vai deixar o clube catalão. O contrato do atacante polonês está chegando ao fim. O Barça queria renovar com o jogador de 37 anos, mas Lewandowski não concordou com as condições.

O Barcelona teria proposto uma redução salarial e o clube previa um papel menos importante para ele no time. O artilheiro continua ambicioso e está sendo cortejado pela Juventus e pelo AC Milan.

Segundo a BBC, Julián Álvarez é uma prioridade máxima. O argentino deve custar mais de 120 milhões de euros, o que torna a contratação do atacante bastante complicada. O outro atacante deve ter um perfil dinâmico: alguém que seja agressivo sem a bola, capaz de pressionar com alta intensidade e que seja fundamental nas jogadas de combinação curtas.