Robert Lewandowski: Jogador da Semana da UEFA Champions League, 5ª rodada

O atacante polonês marcou quatro gols em apenas 14 minutos na goleada do Bayern sobre o Estrela Vermelha

Artilheiro do de Munique, Robert Lewandowski foi escolhido o Jogador da Semana da 5ª rodada da UEFA .

Vivendo uma fase incrível com os campeões da , o polonês manteve o grande ritmo com quatro gols nos 6 a 0 do Bayern de Munique pra cima do , vazando a defesa dos sérvios quatro vezes em apenas 14 minutos!

Com isso, Lewandowski chega a incríveis 28 gols em apenas 19 jogos pelo time almeão nessa temporada, dez deles apenas na maior competição de clubes da Europa.

O ex- é o segundo jogador dos Bávaros a conquistar o prêmio de Jogador da Semana; Serge Gnabry levou o prêmio na segunda rodada, também ele marcando quatro gols na goleada histórica pra cima do , em Londres.

Lewa levou a melhor sobre Lionel Messi ( ), Keylor Navas ( ) e Romelu Lukaku ( ), que também brigavam pela honraria após grandes atuações por suas equipes neste meio de semana. Será que o polonês mantém a fase também no mata-mata?

Assista ao vídeo acima para reviver a performance de Lewandowski.

Siga Futebol Santander no Facebook e Twitter para a cobertura completa da UEFA Champions League.