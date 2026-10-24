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Robert Lewandowski apontou os dois jovens talentos que mais chamam sua atenção no momento e vê Lamine Yamal, destaque do Barcelona, como futuro vencedor de prêmios individuais. O lendário atacante, porém, admitiu estar igualmente impressionado com a rápida ascensão de Michael Olise, estrela do Bayern de Munique.

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Lewandowski aposta em futuro de glórias para Yamal

Ex-atacante do Barcelona, Lewandowski não tem muitas dúvidas sobre até onde Yamal pode chegar. O jovem de 19 anos conquistou o mundo do futebol desde que despontou, tornando-se peça fundamental para clube e seleção. O atacante polonês acredita que o ponta tem tudo para, um dia, ser eleito o melhor jogador do planeta.

Ao falar sobre o potencial do jovem, Lewandowski afirmou acreditar que o jogador formado em La Masia está destinado a conquistar o maior prêmio individual do futebol. “É claro que torço para Lamine ganhar a Bola de Ouro, porque ele é incrível, especialmente para a idade que tem. Mas, se compararmos o momento atual com o passado, é um pouco diferente”, disse Lewandowski em entrevista ao The Athletic.

Disputa pela Bola de Ouro está mais aberta

Deixando de lado qualquer atenção que ainda recaia sobre seu próprio histórico na Bola de Ouro, Lewandowski refletiu com franqueza sobre como mudou o cenário da disputa pelo prêmio individual mais prestigiado do futebol. Ele admitiu sentir falta da época marcada pela intensa rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, quando era praticamente certo que a disputa se resumiria a dois ou três grandes favoritos no auge do esporte.

Em contraste, Lewandowski observou que a disputa se tornou muito mais aberta e imprevisível. Em vez de ser dominada por apenas dois jogadores, ela agora reúne vários candidatos com chances reais. “O que vejo agora é que está um pouco mais aberta. Hoje talvez seja possível apontar até dez jogadores e encontrar argumentos para explicar por que cada um deles pode ganhar a Bola de Ouro”, afirmou.

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Lewandowski se impressiona com o impacto de Michael Olise

Apesar de toda a expectativa em torno de Yamal, Lewandowski também acompanha de perto a Bundesliga. O veterano atacante admitiu estar impressionado com as atuações de Olise na Allianz Arena. Atualmente na Major League Soccer, Lewandowski não escondeu a admiração pelo ex-jogador do Crystal Palace. “Para mim, Olise é daqueles jogadores que fazem você dizer: ‘Uau’. Ele muda o jogo. E acho que o trabalho e a parceria entre [Harry] Kane, Olise e [Luis] Díaz são uma combinação perfeita”, explicou o polonês.

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“Estou impressionado com o tipo de jogador que Olise é. Ele tem um futuro enorme. Sei que todo mundo fala de Lamine, mas às vezes tento observar outros jogadores e enxergar algo que nem todos perceberam ainda. Para mim, se (Olise) marcasse um ou dois gols na Copa do Mundo, provavelmente também seria favorito à Bola de Ouro, junto com Lamine ou Harry Kane.”

Precisão e tomada de decisão no Bayern de Munique

Para um finalizador preciso como Lewandowski, o que mais chama a atenção em Olise é sua inteligência com a bola. O ponta já soma 9 gols e 4 assistências em dez partidas pelo clube alemão em todas as competições nesta temporada. Essa eficiência ajudou o Bayern de Munique a se manter na liderança da Bundesliga neste início de campanha.

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Lewandowski apontou a maturidade do francês como sua principal característica. “As decisões dele são perfeitas. Ele domina o tempo das jogadas, sabe quando chutar para marcar, quando passar e que tipo de passe fazer. Adoro assistir a Lamine, mas também a Olise”, acrescentou.