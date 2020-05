Robben se derrete por Guardiola: "Melhor treinador do mundo"

O ex-ponta do Bayern de Munique analisa que desempenhou um ótimo trabalho quando o espanhol estava no comando do clube da Baviera

Arjen Robben descreveu o ex-técnico do de Munique, Pep Guardiola, como o "mestre do futebol ofensivo" e disse que o catalão é o melhor treinador do mundo. O ex-jogador holandês, que anunciou sua aposentadoria do futebol em julho passado, atuou três temporadas sob o comando de Guardiola durante seus dez anos no Bayern.

Robben teve grandes treinadores ao longo se sua carreira. No próprio Bayern, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes e Niko Kovac o treinaram. No , José Mourinho comandou o holandês. Mas o ex-jogador afirma que foi Guardiola quem soube explorar o seu melhor futebol.

"Eu amo futebol e, acima de tudo, futebol ofensivo. E Pep é um mestre nisso", disse ele à revista Socrates. "Ele se concentrou no ataque e no controle total da bola. É claro que gostei muito disso. Estávamos na mesma sintonia".

"Ele garantiu que eu me tornasse mais completo. Para mim, Pep é o melhor treinador do mundo. Os três anos com ele em Munique foram extremamente instrutivos", completou Robben.

O holandês foi contratado pelo Bayern após uma passagem pelo . E o maior desejo dele era levar o clube alemão ao título da Liga dos Campeões. Em 2013, ele conseguiu alcançar esse objetivo e foi o herói do título na final contra o .

A los 35 años, anunció su retiro Arjen Robben.



🏆 Ganó 28 títulos a lo largo de su carrera.



⚽️ Gol vs. Borussia Dortmund en la final de la 2012/13



pic.twitter.com/Ldb9itoMHn — Nelson Rivera C. (@RiveraNelsonC) July 4, 2019

"Naquela época, meu único desejo era vencer a Liga dos Campeões e o Bayern não era um dos melhores clubes da Europa", afirmou." Mas eu corri o risco e valeu a pena. Realmente não foi uma decisão fácil para mim. Mas, olhando para trás, ir ao Bayern foi o melhor da minha carreira".

Robben já afirmou que cogitou voltar ao futebol. Aos 36 anos, o sondou o atacante para tirá-lo da aposentadoria e reforçar o clube.