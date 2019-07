Robben se aposenta: veja títulos, times, gols e mais informações do atacante holandês

O meia-atacante holandês já havia se despedido do Bayern de Munique, e decidiu não vestir nenhuma outra camisa

O futebol perde, nesta quinta-feira (04), um de seus momentos mais certo e espetaculares: o corte para o lado esquerdo seguido de uma finalização quase sempre perigosa – e muitas vezes letal. Aos 35 anos, Arjen Robben anunciou oficialmente a sua aposentadoria.

“É sem dúvida a decisão mais difícil que tive de tomar na minha carreira. Uma decisão em que Coração e mente colidiram”, disse para o canal RTL, da .

O meia-atacante, destaque na campanha do vice-campeonato mundial de seu país, em 2010, foi um dos principais jogadores de sua época. Revelado pelo Groningen, amadureceu o seu futebol no e de lá saiu para ser uma das tantas estrelas contratadas por um recém adquirido pelo bilionário russo Roman Abramovich. O sucesso da o levou para o , onde decepcionou antes de viver inferno e céu no , onde tornou-se um dos gigantes históricos!

Títulos

Em 19 temporadas de carreira no futebol profissional, Robben comemorou conquistas de inúmeras taças. Dentre os principais, se destacam: uma [2002-03, pelo PSV], duas Premier Leagues [2004-05, 05-06 pelo Chelsea], [2006-07, Chelsea], duas Copas da Liga [2004-05, 06-07, Chelsea] e [2007-08, Real Madrid].

Pelo Bayern de Munique, foram 16 taças, incluindo aí as Supercopas da . Robben foi cinco vezes campeão da e outras oito da . O maior título, entretanto, foi a em 2012-13. Antes de fazer o segundo gol na vitória por 2 a 1 sobre o , naquela decisão, o holandês era visto com desconfiança por parte do torcedor, que o culpava de ser um dos motivos pelos quais o clube havia sido vice-campeão europeu um ano antes.

Super Bayern!

Aquele time de 2012-13, aliás, conquistou tudo o que disputou e ganhou o carinhoso carinho de “Super Bayern”. Comandado por Jupp Heynckes, o time base era: Neuer;Lahm, Boateng, Dante, Alaba; Schweinsteiger, Muller, Kroos; Robben, Mandzukic, Ribéry.

Robben fez 309 jogos oficiais e 144 gols com a camisa Bávara, mas se todos eles pudessem ser simbolizados em um só seria o gol de sua redenção. Aquele da final europeia vencida sobre Dortmund, curiosamente um que não aconteceu após o clássico corte para a esquerda seguida da finalização certeira.

Vai deixar saudades!