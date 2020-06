Robben está de volta: gols, títulos e destaques da carreira do holandês

Holandês acertou por uma temporada com o Groningen, da Holanda, e deixa aposentadoria após um ano parado

Um dos melhores jogadores deste século vai estender sua carreira por mais um ano. O atacante Arjen Robben anunciou neste sábado (27) um acerto por uma temporada com o Groningen, criando a chance de melhorar os números estabelecidos em quase duas décadas como atleta profissional. Ele não atua desde o meio do ano passado, quando se despediu do .

Clube em que o jogador começou a carreira, o Groningen é uma das cinco camisas de times de futebol que o craque defendeu desde a temporada 2000/01, quando estreou como profissional. Ele também passou por , , e o Bayern de Munique, onde teve seu maior sucesso.

Mais times

À espera de uma definição sobre a próxima temporada, Robben deve fazer uma pré-temporada com os companheiros a partir do mês que vem. O foi encerrado durante a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19. O Groningen foi o nono colocado da última edição, sem se classificar para as competições europeias.

Em razão deste retorno, vamos dar alguns detalhes sobre a carreira do canhoto, que encantou o mundo e passou perto de dar ao seu país o primeiro título de Copa na história.

Quantos gols Robben marcou na carreira?

Robben demorou para se encontrar como um goleador na carreira, mas seus 10 anos de Bayern impulsionaram bastante os seus números. Foram 144 gols em 309 jogos na equipe alemã.

Somadas as outras nove temporadas como profissional, ele ainda marcou 65 gols em 299 jogos, totalizando 209 gols em 608 jogos por clubes. Foram ainda 37 gols em 96 partidas com a seleção holandesa.

Quais títulos Robben venceu na carreira?

Assim como em termos de gols, o número de conquistas de Robben "explodiu com a sua ida ao Bayern. Ele foi campeão holandês em 2003, no PSV, e participou das campanhas de dois títulos ingleses com o Chelsea e um Espanhol com o Real Madrid. Nas três situações, porém, não era titular absoluto.

Na , como um dos e, muitas vezes, o principal jogador do time, levantou a oito vezes, cinco vezes a , uma Liga dos Campeões e um .

Somadas Supercopas e torneios amistosos, Robben conquistou um total de 32 títulos como jogador profissional, assim divididos: 21 no Bayern, seis no Chelsea, três no PSV e dois no Real Madrid.

Robben na seleção holandesa

Um dos jovens que pegaram o fim da geração dos irmãos De Boer e Dennis Bergkamp, Robben liderou grandes campanhas da , principalmente nas Copas do Mundo que disputou.

Com ele, o país foi vice-campeão mundial em 2010, quando Robben desperdiçou uma chance cara a cara com o goleiro Iker Casillas. O placar estava 0 a 0 naquele momento, transformando aquele em um dos lances mais marcantes nas carreiras dos dois atletas.

(Fotos: Getty Images)

O atacante voltou a ter grande performance em 2014, no , quando acabou eliminado pela nos pênaltis, na semifinal. Fechou sua participação em Mundiais com uma vitória por 3 a 0 sobre o Brasil de Felipão, na disputa do terceiro lugar. A Holanda, no entanto, acabou fracassando nas Eliminatórias seguintes e ficou de fora da Copa de 2018.

Robben no Bayern

A ascensão de Robben se confude com a do Bayern de Munique na última década. Depois da sua chegada, mesclada a uma ótima geração de atletas alemães, o clube conseguiu retomar seu protagonismo europeu comandado pela habilidade do canhoto.

Hegemônico na Alemanha, o Bayern conquistou a sua segunda Liga dos Campeões do século com um gol decisivo sendo marcado por Robben sobre o . O duelo foi vencido por 2 a 1 pelo time da Baviera e consagrou o craque, até então com fama de "amarelar" em decisões.

Um ano antes, ele e os companheiros haviam sido derrotados pelo Chelsea nos pênaltis, na final realizada em Munique. Na campanha para a conquista, ainda conseguiram um histórico resultado de 7 a 0 no agregado sobre o de Messi. Ou seja, uma performance memorável.