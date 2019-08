Robben aceitou 'dar' camisa 10 do Bayern a Coutinho: "é um super reforço"

Holandês se aposentou em 4 de julho passado e deixou a camisa 10 livre para um novo reforço. O craque brasileiro ficará com o número em 2019/2020

Aposentado desde 4 de julho passado, Arjen Robben comentou a chegada de Philippe Coutinho ao de Munique. O brasileiro chega ao clube por empréstimo para assumir a camisa 10 que era do holandês.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O jogador que pertence ao conta com aval do ex-atleta para usar o número na Allianz Arena. Robben foi procurado pelo diretor de futebol Hasan Salihamidžić para conversar sobre o tema.

"Eu recebi uma ótima ligação do Brazzo [apelido de Hasan Salihamidžić, diretor de futebol do Bayern], ele me falou que o Coutinho queria a camisa 10. Eu disse que apenas quero o melhor para o clube. E se 10 é boa para ele, então seria excelente. Eles tinham que fazer isso", declarou em entrevista durante o Sport Bild Award.



(Foto: Getty Images)

Robben ainda fez elogios à contratação de Coutinho. O ex-jogador acredita que o atleta se destacará com as cores do Bayern de Munique por conta do bom futebol.

Mais artigos abaixo

"Coutinho é um jogador de classe mundial. Ele certamente vai ajudar o clube. É um super reforço. Ele necessitará algum tempo, mas com a qualidade dele, ele fará isso", acrescentou.

Para finalizar, Robben explicou por que se aposentou aos 35 anos e o que deseja fazer ao fim da carreira. "A decisão de parar foi muito, muito difícil para mim. Mas no fim, eu penso que foi uma decisão correta. Eu quero descansar e gastar mais tempo com a família primeiro. É bom também não ter nada para fazer em relação ao futebol se você viveu como profissional por muito tempo. Depois disso, nós veremos o que fazer", concluiu.