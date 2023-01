Riyadh All-Star XI x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Riyadh Season Cup

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), a partir das 14h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Em um amistoso que promete colocar frente a frente Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Riyadh All-Star XI se enfrentam na tarde desta quinta-feira (19), às 14h (de Brasília), no King Fahd Stadium, pela Riyadh Season Cup. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no estreaming.

Do lado dos sauditas, Al Nassr e Al Hilal uniram seus elencos para formar a escalação ideal. Assim, será a primeira vez que Cristiano Ronaldo atuará oficialmente no mundo árabe. Outros nomes conhecidos da equipe são Anderson Talisca, Moussa Marega e Cuellar.

Já o PSG vem de derrota no fim de semana, com direito à críticas ao elenco parisiense, mas deve ir a campo com o que tiver de melhor disponível. Verratti e Nuno Mendes, que ainda se recuperam fisicamente, devem ser poupados, enquanto Kimpembe está no departamento médico. Messi, Mbappé e Neymar provavelmente iniciarão entre os titulares.

Prováveis escalações

Escalação do provável Riyadh XI: Al-Owais; Abdulhamid, Gonzalez, Hyun-soo, Konan; Cuellar, Al-Faraj, Talisca; Carillo, Ighalo e Cristiano Ronaldo.

Escalação do provável PSG: Navas; Hakimi, Ramos, Bitshiabu, Bernat; Vitinha, Sanches, Soler; Messi; Mbappe, Neymar.

Desfalques

Riyadh XI

Ospina tem lesão no cotovelo e é desfalque.

PSG

Kimpembe, Verratti e Nuno Mendes estão no departamento médico.

Quando é?