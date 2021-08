River Plate x Vélez Sarsfield: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo pelo Campeonato Argentino no sábado (14), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando subir na tebela, River Plate e Vélez Sarsfiel se enfrentam neste sábado, (14), às 18h (de Brasília), pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Vélez Sarsfield DATA Sábado, 14 de agsoto de 2021 LOCAL Monumental de Núñez - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Pablo Echavarría

Assistentes: Cristian Navarro e José Castelli

Quarto árbitro: Américo Monsalvo

ONDE VAI PASSAR?



O Vélez está atrás da primeira vitória / Foto: Vélez oficial

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 18h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tanto River quanto Vélez não estão muito bem neste começo de segunda fase do Campeonato Argentino. O River é o 12º colocado na tabela, com duas vitórias, um empate e duas derrotas, que lhe renderam cinco pontos. Já o Vélez, que ainda está em busca da primeira vitória, ocupa apenas a 24ª colocação, com três pontos, conquistados em três empates e duas derrotas.

Provável escalação do River Plate: Armani; Casco, Martínez, Díaz, Angileri; Palavecino, Fernández, Paradela, Suárez, Álvarez e Girotti.

Provável escalação do Vélez Sarsfield: Hoyos; Guidara, de los Santos, Martínez, Brizuela; Orellano, Alvarez, Poblete, Janson; Tarragona e Lucero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 1 Atlético-MG Libertadores 11 de agosto de 2021 Godoy Cruz 2 x 1 River Plate Campeonato Argentino 7 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x River Plate Libertadores 18 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Gimnasia y Esgrima x River Plate Campeonato Argentino 22 de agosto de 2021 20h15 (de Brasília)

VÉLEZ SARSFIELD

JOGO CAMPEONATO DATA Vélez Sarsfield 0 x 1 Colón Campeonato Argentino 8 de agosto de 2021 Tucuman 0 x 0 Vélez Sarsfield Campeonato Argentino 2 de agosto de 2021

Próximas partidas