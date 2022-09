River Plate x Talleres: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Jogo da 21ª rodada da segunda fase do Argentino será neste sábado (24); veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Talleres se enfrentam neste sábado (24), no Monumental de Núñez, às 18h (de Brasília), pela 21ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming

Em casa, o River Plate conta com o apoio de sua torcida para vencer e subir na tabela. O time está na sexta posição, com 32 pontos, e não terá Marcelo Herrera, suspenso.

Do outro lado, o Talleres é apenas o 24º colocado, com 22 pontos, e não tem problemas no elenco para o duelo.

Escalações:

Escalação do provável River Plate: Armani, Casco, Mammana, Díaz, Gómez, Pérez, Barco, Cruz, Simón, Solari e Borja.

Escalação do provável Talleres: Aguerre, Buffarini, Catalán, Pérez, Martino, Villagra, Franco, Garro, Godoy, Pizzini e Giacone.

Desfalques

Talleres

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Marcelo Herrera, suspenso, é desfalque nos Milonarios.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - ARG