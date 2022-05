River Plate x Platense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Liga Argentina 2022

River Plate e Platense se enfrentam neste domingo (82), no Monumental de Núñez, a partir das 21h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Argentina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Platense DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Monumental de Núnez, Buenos Aires - Argentina HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, na Argentina.

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificado para a disputa dos play-offs, o River Plate quer assumir a ponta da tabela do Grupo A, da Copa da Liga da Argentina, liderada pelo Racing. A equipe de Marcelo Gallardo vem de um empate na Copa Libertadores, com o Fortaleza, por 1 a 1.

O Platense, por sua vez, não tem mais chances de classificação à próxima fase do torneio.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Sarmiento Junin 0 x 7 River Plate Copa da Liga da Argentina 30 de abril de 2022 Fortaleza 1 x 1 River Plate Copa Libertadores 6 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate x Colo-Colo Copa Libertadores 19 de maio de 2022 21h (de Brasília) River Plate x Alianza Lima Copa Libertadores 25 de maio de 2022 19h (de Brasília)

PLATENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 1 x 1 Platense Copa da Liga da Argentina 24 de abril de 2022 Platense 1 x 1 Argentino Juniors Copa da Liga da Argentina 2 de maio de 2022

Próximas partidas