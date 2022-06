River Plate x Lanús: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Jogo acontece neste sábado (25), pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Lanús entram em campo na noite deste sábado (25), no Monumental de Núñez, às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

O River Plate é o 14º colocado desta etapa do Campeonato Argentino, com cinco pontos marcados. O time de Marcelo Gallardo acumula uma vitória, dois empates e uma derrota até o momento, e pode ter modificações nos seus titulares, já que tem compromisso pela Copa Libertadores no meio da semana.

Do outro lado, o Lanús está em 17º lugar, com os mesmos cinco pontos. A equipe visitante tem a mesma campanha que o rival, porém, com pior saldo de gols, e, como vai a campo pela Copa Sul-Americana nos próximos dias, também pode optar por realizar mudanças em seus onze iniciais.

Prováveis escalações

Possível escalação do RIVER PLATE: Armani, Herrera, González, Martínez, Gómez, Pérez, De la Cruz, Fernández, Paradela, Álvarez e Romero.

Possível escalação do LANÚS: Monetti, Aguirre, Pérez, Braghieri, Malcorra, Gonzalez, Belmonte, González, Acosta, Varaldo e Sand.

Desfalques da partida

River Plate:

sem desfalques confirmados.

Lanús:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO River Plate x Lanús DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Monumental de Núñez, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

River Plate

JOGO CAMPEONATO DATA Unión Santa Fe 1 x 5 River Plate Argentino 19 de junho de 2022 Colón 1 x 2 River Plate Argentino 15 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vélez x River Plate Libertadores 29 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Huracán x River Plate Argentino 3 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Lanús

JOGO CAMPEONATO DATA Lanús 1 x 0 Colón Argentino 19 de janeiro de 2022 Tucumán 2 x 1 Lanús Argentino 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas