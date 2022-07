River Plate x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece neste domingo (10), pela sétima rodada da segunda fase do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

O River Plate recebe o Godoy Cruz neste domingo (10), no Monumental de Nuñez, a partir das 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada da segunda fase Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

O River Plate junta os cacos, após ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores, e agora vira as suas atenções ao campeonato doméstico. Os Millonarios estão em 12º lugar, com 8 pontos, e não poderão contar com Maidana, suspenso.

O Godoy Cruz, por outro lado, está na sétima posição da tabela, com 10 pontos somados, e não tem problemas no elenco para o duelo deste domingo.

Prováveis escalações

Possível escalação do River Plate: Armani, Herrera, González, Martínez, Gómez, Pérez, Zuculini, Cruz, Paradela, Romero e Beltrán.

Possível escalação do Godoy Cruz: Rodríguez, Meli, Ferrari, Barrios, Ortíz, Bullaude, Acevedo, López, Ojeda, Abrego e Rodríguez.

Desfalques da partida

River Plate:

Maidana: suspenso.

Godoy Cruz:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO River Plate x Godoy Cruz DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Monumental de Nuñez, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

River Plate

JOGO CAMPEONATO DATA River 0 x 0 Vélez Copa Libertadores 6 de julho de 2022 Huracán 3 x 2 River Campeonato Argentino 3 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barracas x River Copa Argentina 13 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Vélez x River Campeonato Argentino 17 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

Godoy Cruz

JOGO CAMPEONATO DATA Godoy Cruz 1 x 0 Colón Campeonato Argentino 2 de julho de 2022 Tucumán 1 x 1 Godoy Cruz Campeonato Argentino 27 de junho de 2022

Próximas partidas